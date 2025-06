Gala am Freitagabend war glamouröser Auftakt der Mallorca Championships 2025

Die Eröffnungsgala der Mallorca Championships 2025 im Santa Ponsa Mallorca Country Club hat einen stilvollen Start in die ATP-Woche geboten. Rund 400 geladene Gäste genossen am sommerlichen Freitagabend ein exklusives Programm mit Show-Tennis, Musik, Fingerfood, Grill-Bufett und edlen Getränken. Das Event wurde so erneut zu einem der gesellschaftlichen Highlight auf des Inselsommers.

Die beiden Macher des Turniers: Chef-Organisator Edwin Weindorfer (l.) und der sportliche Leiter Toni Nadal. Foto: Starpress/Kay Kirchwitz Promis und Tennisfans unter Palmen Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Sport, Showbiz, Wirtschaft und Gesellschaft waren vor Ort. Der Club verwandelte sich für einen Abend in einen Treffpunkt der internationalen und lokalen Prominenz. Mit dabei waren unter anderem Trainer-Legende Jürgen Klopp, Moderatorin Brit Hagedorn, Moderator Werner Schulze-Erdel, Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann, Musiker Roberto Blanco, Journalist Johannes B. Kerner und das Playmate des Jahrhunderts Gitta Saxx. Roberto Blanco (2.v.l.) mit Ehefrau Luzandra (l.), Musikproduzentin Kristina Bach und Reinhard Walter. Foto: Starpress/Kay Kirchwitz Show-Match begeistert die Gäste Ein sportliches Highlight des Abends war das Show-Tennismatch auf Rasen: Das deutsche Duo Tommy Haas und Justin Engel trat gegen die Spanier Pedro Martínez und Xavier Palomar an und konnte das unterhaltsame Doppel für sich entscheiden. Haas, inzwischen Tennis-Veteran, zeigte sich erfreut über die Atmosphäre und betonte, wie selten er heutzutage noch auf Rasen spielt. Moderatorin Brit Hagedorn mit Ehemann Ralph. Foto: Starpress/Kay Kirchwitz Musik, Stimmung und gute Laune Neben dem Tennis sorgte auch eine Live-Band für ausgelassene Stimmung. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, bis in die Nacht zu feiern und das besondere Ambiente des Clubs zu genießen. Chef-Organisator Edwin Weindorfer (e|Motion) und Turnierdirektor Toni Nadal äußerte sich zufrieden mit dem Auftakt: Das Event sei ein gelungener Start in die Turnierwoche.