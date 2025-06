Mit 1000 Euro Bargeld: Deutscher auf Mallorca bekommt verlorene Geldbörse zurück

Dieses Missgeschick hat ein Happy End gefunden: Ein Deutscher hat auf Mallorca sein verlorenes Portemonnaie zurückbekommen – samt aller wichtigen Karten, Papiere und sogar 1000 Euro Bargeld. Die Geldbörse war dem Bundesbürger zuvor an der Playa de Palma abhandengekommen. Wie die Lokalpolizei von Palma de Mallorca auf Instagram mitteilt, ist das glückliche Ende der Geschichte einem ehrlichen Finder zu verdanken.

Ein Urlauber hatte die fremde Geldbörse an der Playa de Palma aufgefunden und sie anschließend einer Polizeistreife vor Ort übergeben. Dabei kam heraus, dass dieser ehrliche Finder selber Polizist aus Griechenland war. Auch die Lokalpolizei von Palma de Mallorca zeigte sich von dieser Geschichte beeindruckt. "Danke für deine Ehrlichkeit", richten sich die Beamten in ihrem Social-Media-Post noch einmal an griechischen Polizisten und ergänzen: "Wegen dieser Art von Geschichten lieben wir unseren Job."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policia de Palma (@policiadepalma)

Die mallorquinischen Beamten machten dann den deutschen Besitzer des verlorenen Portemonnaies ausfindig und übergaben ihm das Fundstück – inklusive der 1000 Euro Bargeld. Ob der Deutsche die Geldbörse selber an der Playa de Palma verlegt hatte oder bestohlen wurde, ist nicht bekannt. Wie Sie am besten vorgehen, wenn Ihnen im Urlaub Geld- oder Kreditkarten geklaut werden, lesen Sie hier.

Vor allem zur Hochsaison sind Taschen- und Trickdiebstahl auf Mallorca ein großes Problem. Besonders an Urlauber-Hotspots sollten Touristen vorsichtig sein und gut auf ihre Wertsachen aufpassen. In den beliebten Urlaubsorten Sóller und Port de Sóller im Nordwesten von Mallorca ist der Polizei ein Schlag gegen Taschendiebe gelungen. In nur einer Woche konnten die Beamten gleich dreizehn Kriminelle abfangen.