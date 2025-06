"Unser Paradies": In dieser Traum-Villa auf Mallorca lebt Mode-Designer Thomas Rath mit seinem Mann Sandro

Wer auf einer der stillen Bergstraßen auf Mallorca im Hinterland von Andratx unterwegs ist, entdeckt im Wald immer wieder kleine, fast versteckte Abzweigungen – Wegweiser ins Unbekannte. Eine davon endet vor einem schmiedeeisernen Tor, das von Kameras überwacht und nur Eingeweihten geöffnet wird. Was sich dahinter verbirgt? Ein privates Refugium, das selbst eingefleischte Mallorca-Kenner ins Staunen versetzt. Am Tag des MM-Besuchs öffnet sich dieses Tor, und es geht über schmale Serpentinen durch das üppige Grün der Serra de Tramuntana – vorbei an alten Trockensteinmauern und duftenden Olivenhainen ...

Ganz oben, auf rund fünf Hektar, haben sich Thomas Rath, der bekannte deutsche Modedesigner, und sein Ehemann Sandro ihr ganz persönliches Paradies geschaffen. Ihr Anwesen trägt den klingenden Namen „Falcon Crest” – Falkengipfel – eine Hommage an die Kultserie der 1980er Jahre und den majestätischen Falken, der hoch über dem Gelände mit spektakulärem Blick bis zum Meer seine eleganten Kreise zieht.

Stilvoll geht es auf dem Rath'schen Gelände so gut wie überall zu.

Eine Villa, die nicht protzt

Fernab vom Trubel der Inselhauptstadt liegt hier eine Villa, die nicht protzt, sondern mit ihrem Charme besticht: ein stilvoller Rückzugsort mit einem Hauch luxuriösem Landhotel-Flair. Überall laden gemütliche Lounge-Ecken, Liegen unter Strohschirmen und sogar ein klimatisiertes Relax-Tipi zum Verweilen ein. „Einmal pro Woche kommt unser Masseur – das ist unser kleines Wellness-Geheimnis”, verrät Thomas Rath.

Thomas Rath genießt in seinem „Paradies” vor allem die Ruhe – hier kommt er auch mal dazu, ganz entspannt in einem Buch zu blättern.

Der Designer, der mit seinem eigenen Label seit 2010 große Erfolge feiert, ist nicht nur auf den Laufstegen zu Hause, sondern auch auf Mallorca längst eine feste Größe. Was viele nicht wissen: Er ist kein Zufalls-Zugezogener, der bloß die Sonne suchte. Im Gegenteil: Seine Verbindung zur Insel ist tief. Seit über 50 Jahren lebt ein Teil seiner Familie hier, und schon als Jugendlicher verbrachte Thomas Rath viele Ferien bei seiner Mutter und Großmutter in Cala d’Or. Bis zum Start der Pandemie hatte er sogar einen eigenen Store in Port d’Andratx – ein klares Bekenntnis zu Mallorca und seiner Modewelt.

Heute ist Thomas Rath vor allem im Homeshopping-Bereich aktiv. „Und das ist fordernd – ich reise regelmäßig für mehrere Tage nach Deutschland, um live auf Sendung zu gehen.” Umso bedeutender ist für das Ehepaar Rath sein mallorquinisches Refugium. „Hier finden wir Ruhe und Inspiration. Es ist der Ort, an dem ich neue Ideen schöpfe und Kraft tanke”, sagt Thomas Rath. Ein wahres Inselmärchen – mit viel Herz, Stil, perfekter Entschleunigung und einem Hauch Spiritualität.

Ein kleiner in den Fels geschlagener Marienaltar

Ein schmaler Pfad führt vorbei an einem in den Fels geschlagenen Marienaltar zu einem Aussichtspunkt – dem Lieblingsplatz der beiden. Sandro Rath lacht: „Für uns ist das mehr als nur ein Spaziergang, das ist fast eine kleine Pilgerreise – mit der besten Aussicht der Insel.”

Der kleine Marienaltar.

Die genießt man übrigens auch vom imposanten steinernen Terrassentisch, den die Raths um eine Palme herum bauen ließen. „Diese sollte bleiben, also musste der Tisch drumherum entstehen”, sagt Sandro Rath, der als kreatives Design-Talent die Gestaltung und Ausstattung der Rath’schen „Estates” übernimmt. Sein aktuelles Projekt: Ein landestypisches Haus auf Capri soll zur neuen Wohlfühloase der beiden werden. Denn auch in Italien fühlen sich die Raths „zu Hause”. Sandro als Halb-Italiener ohnehin, und auch Thomas arbeitete als Designer mehrere Jahre in Modena und Bologna.

Thomas Rath steht gerne selbst am Pizza-Ofen

Kein Wunder also, dass auch die Kulinarik bei den beiden ganz oben steht. „Wir lieben einfach gesunde, leckere Küche”, sagt Thomas Rath, der auch gerne mal selbst den Pizzaofen anheizt. Auf den Tisch kommen aber ebenso Meeresfrüchte und Paella. „Wir sind leidenschaftliche Gastgeber und besonders glücklich, wenn sich liebe Menschen zu einem guten Essen an unserem Palmentisch versammeln”, sagt Thomas Rath. MM freut’s! Am Tag des Besuchs gibt es frischen Salat, würzige Paella und die berühmte hausgemachte Pizza, dazu eiskalten Rosé – und zum Dessert den Kirschkuchen von Frau Dollinger, der „guten Seele” des Hauses. Thomas Rath selbst verzichtet jedoch auf Süßes und Alkohol. „Ich lebe seit Januar zucker- und alkoholfrei – und habe mich noch nie so wohl gefühlt.”

Lecker! Beim MM-Besuch wurden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Unter anderem gab es eine hervorragende Paella.

Was bedeutet Schönheit für ihn? „Das ist ein großer Begriff und für jeden etwas anderes”, sagt Thomas Rath. „Für mich ist Schönheit auch Harmonie. Ich bin extrem harmoniebedürftig – nicht nur, was die Stimmung betrifft, sondern auch das Bild.” Und wenn die Raths nicht auf Mallorca sind? „Dann in Düsseldorf, wo unsere Firma sitzt. In München, wenn ich auf Sendung gehe – oder am liebsten auf Reisen. Wir lieben Ziele wie Asien oder Mauritius. Das passt auch gut zu meiner ayurvedischen Ernährungsweise.”

Und doch: Mallorca bleibt für die Raths Herzensheimat. Hinzu kommt die perfekte Anbindung. „Hier sind wir glücklich. Wenn ich durchs Tor fahre, fühle ich mich angekommen und bin tiefenentspannt”, sagt Thomas Rath. Wer einmal hier oben am Falkengipfel war, versteht das sofort.