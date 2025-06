Mallorca-Auswanderin Collien Fernandes gibt in neuer Sat-1-Doku Reisetipps

"Klappe, Szene und Action" lautete das Motto für Collien Ulmen-Fernandes vor malerischer Mallorca-Kulisse. Die deutsche Moderatorin präsentiert in einer neuen Sat.1-Doku die vielfältigen Urlaubsoptionen ihrer Wahlheimat. In "Kreuzfahrt, Camping & Pauschalreise" werden verschiedene Reiseformen getestet, die für alle Altersgruppen und Budgets passen. Zusammen mit Matthias Killing erkundet sie abseits klassischer Pfade auch ungewöhnliche Angebote wie ein schwimmendes Hotel im Atlantik oder Camping in Kroatien. Die Sendung beleuchtet innovative Urlaubsideen an unterschiedlichen Destinationen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Collien Ulmen-Fernandes (@collien_ulmen) Die 92-minütige Episode, die kürzlich auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, ist aktuell noch in der Joyn-Mediathek zu finden. 2023 wanderte die Schauspielerin nach Mallorca aus Ähnliche Nachrichten Ausgewandert nach Mallorca: Zwölf deutsche Promis, die auf der Insel leben Die deutsche Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes wohnt seit zweieinhalb Jahren auf Mallorca. Die Insel ist ihr neues Zuhause geworden, wo sie den Großteil des Jahres verbringt. Die Auswanderungspläne der 43-jährigen TV-Persönlichkeit waren damals überraschend spontan. "Das war tatsächlich eine ganz spontane Idee. Also wirklich von jetzt auf gleich." In der "Bild"-Zeitung sprach sie über ihr neues Leben auf Mallorca. Die Hamburgerin habe sich gut eingelebt, heißt es: "Hier läuft alles entspannter. Der Lifestyle ist einfach anders." Auch ihre Arbeit habe sich verändert: "Ich arbeite jetzt sogar mal am Pool. Früher war ich nur im Büro. Irgendwann dachte ich: Warum sitze ich hier hinter Vorhängen, wenn ich auf Mallorca bin?"