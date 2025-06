Er verabschiedete sich noch per Whatsapp: Deutscher TV-Obdachloser vom Ballermann stirbt an Krebs

Auf Mallorca ist ein bekannter deutscher Obdachloser verstorben: Jens, der seit Jahren sein Lager an der Playa de Palma hatte, ist seinem Krebsleiden erlegen. Mit 44 Jahren hat er Anfang dieser Woche im Krankenhaus Son Llatzer in der Inselhauptstadt Palma den Tod gefunden. Das hat MM von einem nahestehenden Bekannten erfahren.

Jens bezeichnete sich selbst nicht als Obdachlosen, sondern nannte sich lieber "Überlebenskünstler". Schon mehr als zehn Jahren lebte er an verschiedenen Stellen unter freiem Himmel an der Playa de Palma. Der Bundesbürger war schon Protagonist einer Fernsehsendung mit Joey Kelly sowie einem Podcast. Rund um den Ballermann kannten ihn viele deutsche Residenten und Urlauber.

Kurz vor seinem Tod war schon klar gewesen, dass Jens wegen seiner Krebserkrankung nicht mehr lange leben würde: "Ein paar Wochen vielleicht", schrieb er seinem Bekannten noch. Schon im Februar dieses Jahres hatte Jens bereits im Krankenhaus in Palma de Mallorca gelegen, zuvor war er operiert worden. Am vergangenen Sonntag verabschiedete er sich sogar noch per WhatsApp bei seinem Bekannten. Der Tumor greife eine Arterie an, erklärte der obdachlose Deutsche in den Nachrichten noch.

Jens, der bekannte deutsche Obdachlose von der Playa, ist seinen letzten Weg angetreten. Foto: privat

Seinen Lebensunterhalt finanzierte Jens mit Spenden, die er vor Supermärkten an der Playa de Palma ergatterte, oder auch von kleinen Einnahmen für seine Straßenkunst: Sandburgen bauen, kleine Kunstwerke aus Draht formen, Seifenblasen machen und Ballontiere für Kinder anfertigen – jeder Euro zählte für den Wohnungslosen. Seinen Hausrat suchte er sich aus dem Müll zusammen.

Dabei war der Obdachlose Jens eigentlich gelernter Koch, was nicht nur sein Beruf, sondern auch "Berufung" gewesen sei, wie er einst selbst sagte. Doch als sein Vater starb, rutschte Jens ab: Alkohol, Drogen, keinen Halt im Leben. So landete er vor rund zehn Jahren auf den Straßen Mallorcas.