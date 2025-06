"Bodenlos teuer": Deutsche Partytouristen am Ballermann beschweren sich über gestiegene Preise

Wer zum Ballermann jetten will, den treibt meist ein einziger Gedanke: Abfeiern auf Mallorca bis der Arzt kommt! Die Kult-Kneipenmeile auf der Insel ist der deutsche Party-Hotspot schlechthin. Doch klar, auch der Mega-Spaß unter spanischer Sonne geht ins Geld – nichts ist umsonst, nicht mal die Saufgelage!

Wie viel geben Mallorca-Urlauber für einen Kurztrip am Ballermann aus? Reporter der Online-Zeitung "Der Westen" haben an der legendären Partymeile der Sonneninsel nachgefragt. Ein Münchner Urlauber verriet den Journalisten: "Wir waren jetzt vier Tage hier und haben zu dritt für Flüge und Hotel ungefähr 2100 Euro bezahlt. Für Essen und Trinken waren es dann locker nochmal 400 Euro für jeden. Allgemein kann man sagen, dass der Ballermann bodenlos teuer ist. Aber das ist uns das immer wert."

Auch andere deutsche Urlauber beschweren sich über die gestiegenen Preise an Mallorcas Partymeile. Das sagen zwei junge Frauen aus Bielefeld: "Wir haben schon vor langer Zeit gebucht, deswegen waren Hotel und der Flug eigentlich günstig. Für uns beide haben wir da insgesamt 820 Euro für vier Tage bezahlt. Die Preise für Essen und Trinken sind am Ballermann das, was dann teuer wird. Da kamen nochmal 300 Euro pro Nase dazu." Zusammenfassend schreibt der "Der Westen": Niemand bereue die Ausgaben vor Ort.

Die saftigen Preise am Ballermann jagen jedoch so manchem Urlauber den Sparfuchs auf die Stirn! Schon zu Saisonstart verzweifelten die Wirte, weil die Touristen plötzlich ihre Geldbeutel wie Schatzkisten hüteten. "Ich würde sagen, dass wir in einigen Gebieten 20 Prozent weniger Umsatz haben als in der letzten Saison", sagte der Präsident von PIMEM-Restauració, César Amable, der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Das kosten die Biere am Ballermann

Wer sich die Getränkekarte in den angesagten Bars und Clubs am Ballermann anschaut, versteht schnell, warum sich die Urlauber anders verhalten. Beim Bierkönig hängt der Preis von Größe und Sorte ab: Ein kleines König-Pilsener (0,3 l) gibt’s für 3,50 Euro, der Liter schlägt mit 16,50 Euro zu Buche. Benediktiner Weißbier kostet 6,90 Euro (0,5 l) oder 16,70 Euro (1 l). Sangria liegt bei 7,60 Euro (0,5 l) und 16,70 Euro (1 l). Prost!

Im Megapark gibt's Bier in zwei Größen: L (0,45 l) und XL (1 l). San Miguel schlägt mit 7,30 Euro (L) oder 18,60 Euro (XL) zu Buche. Hefeweizen gibt's für 7,90 Euro (L), alkoholfreies Bier für 6,90 Euro (0,33 l). Im Bamboleo wird's günstiger: Ein halber Liter kostet 5,40 Euro, der ganze Liter 10,40 Euro. Caña Española (spanisches Bier) startet bei 2,40 Euro – perfekt für schmale Geldbeutel!