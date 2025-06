Dieser geheime Traum-Strand auf Mallorca spielte in der Liebesgeschichte von Jeff Bezos und Lauren Sánchez eine wichtige Rolle

Es handelt sich um die Traumhochzeit des Jahrhunderts, und Mallorca spielt, wie sich zeigt, eine Rolle in ihrer Liebesgeschichte: Amazon-Boss Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben sich 2023 verlobt – nun folgte die große Feier. Am Freitag gaben sie sich in Venedig das "Ja"-Wort. Die Festlichkeiten erstreckten sich über mindestens drei Tage. Der Empfang der Gäste begann bereits am Donnerstagabend. Etwa 60 private Wassertaxis brachten die 250 geladenen Gäste zum Kloster Madonna dell’Orto, wo Bezos und Sánchez sie zum Auftakt der Feier begrüßten. Die hochkarätige Gästeliste umfasste rund 250 Namen, darunter Stars wie Barbara Streisand, Katy Perry, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Microsoft-Gründer Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Mick Jagger und Ivanka Trump, Tochter von Ex-US-Präsident Donald Trump. Auch die sieben Kinder aus Bezos’ erster Ehe waren dabei.

Es ist bekannt, dass das Paar ein großer Fan der Balearen, insbesondere Mallorcas, ist. Mehrfach bereisten sie die Insel und segelten sogar auf der "Koru", der 500-Millionen-Dollar-Yacht des Unternehmers. An Bord erkundeten der Geschäftsmann und die Moderatorin die Küste Mallorcas sowie einige Strände, wobei sie unauffällige Zärtlichkeiten austauschten. 2023 verbrachten sie Zeit am Strand von Son Caliu, gelegen zwischen Palmanova und Costa d'en Blanes – ein idyllischer, stiller Ort mit malerischer Landschaft und beeindruckenden Klippen. Die "Koru" ist eine imposante Giga-Segelyacht im Besitz von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Mit einer Länge von 127 Metern zählt sie zu den größten Segelschiffen weltweit. (Foto: G. Alomar) An Bord der "Koru" erkundete das Paar die Küsten Mallorcas Son Caliu gliedert sich in drei unterschiedliche Zonen: einen Abschnitt mit feinem Sand, der von Posidonia-Resten gesprenkelt ist, einen komfortableren Bereich für Gäste, die Liegestühle und Sonnenschirme schätzen, sowie einen dritten Teil mit kleinen Felsklippen, die charmante, versteckte Buchten umschließen. Diese abwechslungsreiche Landschaft macht Son Caliu zum idealen Ort für einheimische Familien und anspruchsvolle Besucher, die Privatsphäre suchen. Das harmonische Zusammenspiel von bebauten Flächen und natürlicher Umgebung verleiht dem Ort seinen besonderen Reiz. Hier genießen Gäste in Hotels und Wohnhäusern Komfort und gute Erreichbarkeit. Gleichzeitig verleihen Pinienwälder und felsige Küstenabschnitte der Gegend ihren typisch mediterranen Charme. Die Anfahrt mit dem Auto ist unkompliziert: Einfach Richtung Palmanova fahren und auf die Calle Miguel Machado achten, die direkt zur Avenida Son Caliu am Strand führt. Auch öffentliche Verkehrsmittel sind praktikabel – mehrere Bushaltestellen verbinden die Umgebung mit dem Stadtzentrum und dem Flughafen, was die Anreise für Urlauber und Einheimische gleichermaßen leicht macht. Son Calius Küste lockt nicht nur Sonnenanbeter an; die Nähe zu Nautikclubs und Bootstouren macht das Freizeitprogramm bunter. Allerdings sorgen Südost- und Südwinde für eine tückische Meeresströmung, weshalb das Ankern am Hauptstrand besser tabu ist. Knapp eine Seemeile entfernt liegt der Palmanova Yacht Club, wo Sportboote ruhige Ankerplätze finden. Die Gegend um Son Caliu besticht nicht nur durch Natur, sondern auch durch Läden, Restaurants und Strandbars, die lebhaft sind – aber trotzdem genug Charme für ein diskretes Vergnügen bieten.