Starkes Spiel: Niederländer Tallon Griekspoor gewinnt das ATP-Turnier in Santa Ponsa auf Mallorca

"Spiel, Satz und Sieg" auf Mallorca bei 35 Grad und damit extremen Hitze: Der Niederländer Tallon Griekspoor, an Position vier gesetzt, sicherte sich den Titel bei den Mallorca Championships, indem er im spannenden Finale den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 7:6 (3) besiegte und damit seinen dritten Karrieretitel errang.

Pop-Titan Dieter Bohlen mit der Nummer 1 der deutschen Padel-Frauen, Denise Hoefer.

Das ATP-Tennisturnier, die Mallorca Championships, fand vom 21. bis 28. Juni 2025 in Santa Ponça statt und lockte erneut hochkarätige Besucher an. Unter den Gästen in den Rängen waren unter anderem Musiklegende Dieter Bohlen, Influencerin Jeanette Graf, Seriendarstellerin Claudelle Deckert, Schauspielprofi Sven Martinek, Mallorca-Resident Uwe Ochsenknecht sowie TV-Moderator Werner Schulze-Erdel zu sehen.

Gitta Saxx, "Playmate des Jahrhunderts" neben der Münchener Lifestyle-Bloggerin Jeanette Graf (r.).

Als ATP-250-Event ist es das einzige Turnier dieser Kategorie auf den Balearen. In Santa Ponça geht es nicht um Entspannung, sondern um sportliche Höchstleistungen – auf Rasenplätzen unter Palmen, mit Profis, die sonst vor allem in Wimbledon spielen. Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich das Mallorca Championships zu einem bedeutenden Termin im Tennis-Kalender entwickelt – ganz ohne strenge Dressvorschriften oder königliche Präsenz.

Schauspieler Uwe Ochsenknecht mit seiner Gattin Kirsten "Kiki" Viebrock.

Was bedeutet ATP 250? Kurz gesagt: Der Gewinner erhält 250 Weltranglistenpunkte – eine Kategorie, die im Profitenis als Einstieg für ambitionierte Spieler dient. Diese Turniere sind kleiner als 1000er-Events oder Grand Slams, aber ebenso bedeutend – und oft technisch faszinierend, da sie Überraschungen und Underdogs begünstigen. Das Mallorca-Turnier bietet zudem ein Preisgeld von 596.035 Euro, wovon 90.675 Euro an den Sieger gehen. Für eine Woche Tennis unter spanischer Sonne ein lohnendes Engagement.

Im Publikum des Turniers waren Prominente zu sehen: Sven Martinek (links) mit Partnerin Bianca Rütter sowie Claudelle Deckert (zweite von rechts), bekannt aus "Unter Uns", mit Ehemann Peter Olsson.

Die Teilnehmerliste in Santa Ponça dieses Jahr glich einem Who’s Who der aktuellen Tennis-Tour: Ben Shelton, Halbfinalist der Australian Open, sowie die kraftvollen Spieler Félix Auger-Aliassime, Tallon Griekspoor und der deutsche Nachwuchsstar Justin Engel, erst 17 Jahre alt. Auch der 23-jährige Kanadier Gabriel Diallo war dabei, der erst kürzlich beim Rasenturnier in ’s-Hertogenbosch (Niederlande) seinen ersten ATP-Titel holte. Zudem stand der Deutsche Daniel Altmaier im Feld.

Chris Ivery, der Executive Lifestyle Marketing-Chef der

der Modemarke Sergio Tacchini (r.).

Selbstverständlich durften die heimischen Stars nicht fehlen. Jaume Munar, der Favorit der mallorquinischen Anhänger, ist erneut im Hauptfeld vertreten – von Turnierchef Toni Nadal als "absoluter Publikumsliebling" bezeichnet. Munar besiegte zuletzt sogar Topspieler wie Medvedev und Tiafoe. Auch Roberto Bautista Agut und Pedro Martínez repräsentierten die spanischen Farben auf eigenem Platz.

Auch der bekannte deutsche TV-Moderator Werner Schulze-Erdel (r.) genoss mit Freunden das Turnier.

Nur Wimbledon kann hier noch gleichziehen. „Wir haben ein europaweit wohl einzigartiges Sportereignis etabliert, das fest verankert ist“, betont Edwin Weindorfer, Geschäftsführer der veranstaltenden e|motion Group.