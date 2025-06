Riesige Müllberge, fieser Gestank: Deutsche in Santanyí verzweifeln an neuem Entsorgungssystem

So sah ein öffentlicher Müllsammelplatz in Cala d'Or aus, an dem die Bewohner ihren Abfall entsorgten. Nun soll der Unrat von Haus-zu-Haus abgeholt werden | Foto: privat

In dieser Gemeinde auf Mallorca stinkt es aktuell bis zum Himmel: Hat die Gemeinde Santanyí ein Müllproblem? Nicht nur im Ort, sondern auch in umliegenden Gebieten, wie etwa Cala d'Or, stapeln sich die Müllberge, Container quellen über und ein unappetitlicher Gestank liegt in der Luft. Deutsche Anwohner haben sich an die Redaktion des Mallorca Magazins gewandt und beschweren sich über ein wahres Entsorgungschaos im Süden der Insel. Erst am 10. Juni hatte die Gemeinde die Müllabholung an der Haustür eingeführt – funktioniert sie etwa noch nicht?