Auto Totalschaden, Arm gebrochen: Ballermann-Star sagt nach schwerem Unfall alle Auftritte ab

Der deutsche Ballermann-Star und Megapark-Sänger Rumbombe hat einen schweren Autounfall erlitten und deshalb erst einmal alle kommenden Auftritte abgesagt. Wie er auf Instagram mitgeteilt hat, sei er zusammen mit seinem Bruder nach einem Auftritt in Deutschland im Auto unterwegs gewesen. Dieser habe sich bei dem Vorfall glücklicherweise nur den Finger geprellt, während es Rumbombe schlimmer erwischt hat: Der Sänger trug von dem Unfall eine Platzwunde am Kopf sowie einen gebrochenen Arm, der nun eingegipst ist.

"Die Schutzengel meinten es wirklich gut mit uns", kommentierte der 35-jährige Ballermann-Sänger nach dem Verkehrsunfall bei Instagram. Den Umständen entsprechend ginge es ihm gut. Und Rumbombe ergänzte in aller Deutlichkeit: Es sei kein Alkohol im Spiel gewesen. Das Auto sei nun ein "Totalschaden" und sein Arm müsse operiert werden. Deshalb sind alle Auftritte in Deutschland sowie auf Mallorca vorerst gecancelt. Wie genau es zu dem schweren Autounfall kam, ist noch nicht bekannt.

Sänger Rumbombe meldete sich nach dem Unfall bei seinen Fans und Followern. Foto: Screenshot Instagram @rumbombe

Sänger Rumbombe erreichte viel Aufmerksamkeit über TikTok, danach performte er in den Partytempeln Bierkönig und Megapark an der Feiermeile Ballermann auf Mallorca – inklusive Kollaborationen mit anderen Künstlern wie Mia Julia. Er wurde 1990 in Mainz geboren, startete seine musikalische Karriere im Deutsch-Rap und wechselte später zum Schlager. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören "Zum Greifen nah", "Mallelelele" und "Ameise".