Nach Krebs-Tod des deutschen Playa-Obdachlosen: So soll Jens seine letzte Ruhe finden

Der Tod des Obdachlosen Jens von der Playa de Palma auf Mallorca hat in der deutschen Community für viel Bestürzung und Anteilnahme gesorgt. In der vergangenen Woche war der 44-Jährige seinem Krebsleiden erlegen. Jetzt hat das Mallorca Magazin erfahren, wann und wo die Beisetzung stattfinden und Jens so seine letzte Ruhe auf der Insel finden wird.

In den kommenden Wochen soll Jens im Rahmen einer Seebestattung beigesetzt werden. Diese wird im August auf dem offenen Meer vor Mallorca stattfinden. Ausgerichtet wird die Beisetzung von Bon Amic Mallorca Bestattungen, das von zwei deutschen Residentinnen geleitet wird. Über die Bestattungshelferinnen gaben die in Deutschland lebende Familie sowie die Mutter des Verstorbenen eine kurze Erklärung ab. Vor allem bedankte sich die Mutter von Jens "herzlich für die liebevolle Anteilnahme" vieler Menschen.

Im Rahmen einer Seebestattung wird Jens im August im offenen Meer vor Mallorca beigesetzt. Foto: Bon Amic Mallorca Bestattungen

Nach dem Bekanntwerden des Todes von Jens ist eine Spendenaktion von Deutschen ins Leben gerufen worden, die vor allem über Social Media bekannt geworden ist. Mit den gesammelten Geldern sollte – laut der Organisatoren – die Seebestattung ausgerichtet werden. Doch auf MM-Anfrage teilte die Familie von Jens mit, diese Kosten selber tragen zu wollen: "Vielmehr ist es der Wunsch der Familie, dass die Spenden den Hunden von Jens zugutekommen." Auch bedankte sich die Mutter für die "großzügige Spendenbereitschaft".

Kurz vor seinem Tod in der vergangenen Woche war schon klar gewesen, dass Jens wegen seiner Krebserkrankung nicht mehr lange leben würde: "Ein paar Wochen vielleicht", schrieb er einem Bekannten. Schon vor einigen Wochen hatte der Mann im Krankenhaus gelegen und war auch operiert worden. Am Sonntag vor seinem Ableben hatte er sich bei seinem Bekannten sogar noch per WhatsApp verabschiedet. Der Tumor greife eine Arterie an, erklärte der obdachlose Deutsche in den Nachrichten noch.

Bekannte Persönlichkeit am Ballermann

Der 44-jährige Jens war an der Playa de Palma auf Mallorca eine bekannte Persönlichkeit. Rund um den Ballermann kannten ihn viele deutsche Residenten und Urlauber. Viele mochten seine herzliche und freundliche Art, er wurde als offener Mensch beschrieben. Sein Leben und Schicksal wurden auch schon in Fernsehsendungen gezeigt, beispielsweise in einer SternTV-Reportage mit Joey Kelly. Der wohnungslose Bundesbürger bezeichnete sich selbst nicht als Obdachloser, sondern nannte sich lieber "Überlebenskünstler". Schon seit mehr als zehn Jahren lebte er an verschiedenen Stellen unter freiem Himmel an der Playa de Palma. Wie er sein Leben auf der Straße bestritt, lesen Sie hier.