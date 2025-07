Fluglotsen erbost: Riesiger katarischer Emir-Jumbo sorgt für Probleme am Mallorca-Airport

Der Aufenthalt der Familie des schwerreichen Emirs von Katar, Tamim Bin Hamad al Thani, auf Mallorca, sorgt im und am Flughafen für Probleme. Der dort seit einigen Tagen abgestellte Jumbo vom Typ Boeing 747-8 beeinträchtige die Abwicklungsprozesse bei den Abfertigungen, meldeten Fluglotsen auf dem Netzwerk X.

Der Jet sei sehr groß, monierten die Airport-Mitarbeiter. Er könne nur auf einer Piste landen oder starten, und diese müsse nach dem Vorgang genau unter die Lupe genommen werden. Der Jumbo-Jet der Emir-Familie wird oft als fliegender Palast bezeichnet.

B747-8 de la Familia Real Catarí en el aeropuerto de Palma.

Este avión (Clave F) en Palma complica la operativa ya que sólo tiene permitido aterrizar por una de las pistas (06L/24R). Posteriormente a su aterrizaje o despegue, dada su envergadura, se realiza una revisión de pista… pic.twitter.com/f246vl6FXk — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 30, 2025

Arabien-Royals an Land und auf dem Wasser

In diesem 80 Meter langen Flugzeug Flugzeug war die zahlenmäßig sehr große Familie aus dem Orient vor einigen Tagen auf der Insel eingeschwebt. Momentan halten sich die arabischen Royals teils auf ihrer Yacht "Al Lusail" in der Nähe von Puerto Portals und teils auf der Insel auf. Wiederholt wurden Familienmitglieder beim Shoppen gesichtet.

Es ist nicht der erste Besuch der katarischen Königsfamilie auf Mallorca – in den zurückliegenden Jahren weilte sie mehrmals auf der Insel. An Land sorgten die Scheichs dabei regelmäßig für beträchtliche Umsätze in der Luxushotellerie und in Edelshops.