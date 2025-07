"Wahnsinn": Deutsche Band gibt spontanes Konzert im Mallorca-Flieger

Das erlebt man nicht alle Tage auf einem Flug zwischen Mallorca und Deutschland: Eine deutsche Band hat über den Wolken ein spontanes Konzert – mit Gesang und Gitarre – gegeben und für einen Gänsehaut-Moment gesorgt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag auf einem Condor-Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Damit erfüllten sich die Musiker einen langersehnten Traum, die Erfahrung sei der "Wahnsinn" gewesen.

Das bei Instagram veröffentliche Video des Spontan-Konzerts an Bord des Mallorca-Fluges zeigt, wie viele Passagiere mitsingen, klatschen und den Musikern zujubeln. Viele Fluggäste filmten den Auftritt und schienen von der Idee angetan gewesen zu sein – während einer der Musiker Gitarre spielte und die Sängerin Estellina in die Sprechanlage sagt. Sie performten allerdings nicht einen Partyschlager vom Ballermann, sondern die New-York-City-Hymne "Empire State Of Mind" von Rapper Jay-Z und Sängerin Alicia Keys:

Gegenüber dem Mallorca Magazin sagte der Musiker: "Die Stimmung der Passagiere war erstaunlicherweise von Anfang an direkt da. Wahnsinn!". Hinter der Idee steckt der deutsche Musiker und Produzent Marius Schöfl, der zusammen mit seiner Band namens "Wir machen Momente" vor allem auf Firmenevents und Hochzeiten auftritt. Gerade hatten sie einen Auftritt in Palma de Mallorca gehabt und waren den Rückflug in Richtung Deutschland angetreten.

"Das war schon länger ein Traum von mir", erzählt der Musiker Marius Schöfl weiter. "Auf dem Rückflug von Mallorca habe ich das Bordpersonal angesprochen und von der Idee erzählt, ein kleines Konzert für die Passagiere zu geben.” Doch fast hätten Turbulenzen an Bord des Condor-Fliegers das kleine Konzert verhindert, sagt er. "Wir mussten erst warten, bis die Anschnallzeichen wieder aus waren. Dann sagte die Chef-Flugbegleiterin zu mir: 'Okay Marius, the stage is yours'."

Auf Social Media zeigten sich viele User von der Idee angetan. Auch Condor Airlines kommentierten unter dem Konzert-Video mit einem Augenzwinkern: "Bitte sagt uns, dass ihr jetzt auf Flugzeug-Tour geht." Nach der Gesangseinlage über den Wolken bedankten sich die Musiker auch noch einmal bei der deutschen Fluggesellschaft: "Danke an Condor, dass sie das möglich gemacht haben!"