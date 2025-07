Rafael Nadal, ein BBQ-Weltmeister, “Sasha” und Nico Santos waren da: So feierte der Robinson Cala Serena sein 50-jähriges Jubiläum

Ein Ort der Herzlichkeit und Exklusivität auf Mallorca – so lässt sich die Ferienanlage Robinson Cala Serena treffend umschreiben. Nun hat diese Wohlfühloase, in der die "Sie-Anrede" verpönt ist und die Gäste gedutzt werden, ihr 50-jähriges Bestehen in Form einer Jubiläumswoche vom 21. bis 28. Juni gefeiert. Über 500 Besucher, darunter Prominente, Sportler, Politiker und "Robins", wie die Stammgäste des Hauses genannt werden, kamen zu dem Vier-Sterne-Club, der sich auf einem 120.000 Quadratmeter großen Areal mit einer charmanten, feinsandigen Bucht an einer malerischen Meereshalbinsel befindet, um diesen goldenen Meilenstein ausschweifend zu zelebrieren.

VIPs und Ehrengäste: Maria Francisca Perelló, „Monti” Monserrat Galmés und Tennis-Superstar Rafael Nadal (v.l.n.r.). (@uepress) Den Auftakt der Festlichkeiten bildete ein musikalischer Höhepunkt: Der mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Künstler Sasha begeisterte mit einem exklusiven Live-Konzert auf der Plaza Mayor. In den darauffolgenden Tagen erlebten die Gäste ein vielfältiges Programm mit kulinarischen Highlights, Musik und besonderen Momenten. Die Sterneköche Robin Pietsch und Nico Burkhardt begeisterten mit kreativen Menüs, während BBQ-Weltmeister Gerald Hochgatterer sein Talent am Grill unter Beweis stellte. Kulinarik-Experte Jens Kirchenwitz, TV-Sternekoch Robin Pietsch und Top-50 Sternekoch Nico Burkhardt (v.l.n.r.) am Pool. (@uepress) Neben den Gaumenfreuden kam auch der sportliche Aspekt nicht zu kurz: Experten wie Padel-Nationalspieler Christian Böhnke und Trainer Frank de Vries leiteten Fitness-Einheiten. Eine besondere Überraschung war der Auftritt von Singer-Songwriter Nico Santos, der einst selbst Robinin Cala Serena war und mit seiner Familie an der Jubiläumswoche teilnahm. Eine Sonntagsmatinee und bunte Mottopartys bildeten die emotionalen Höhepunkte der großen Jubiläumsshow. Bernd Mäser,Geschäftsführer von Robinson, Clubdirektorin Tina Grünold und Holger Reinshagen, Regionalmanager Robinson Spanien, Portugal & Kapverden (v.l.). (@uepress) Anfang der 2000er Jahre wurde der Club aufwendig umgebaut Dabei wurde die Clubgeschichte lebendig präsentiert – mit einer multimedialen Zeitreise aus Bildern, Videos, Tanzdarbietungen und Ehrungen treuer Begleiter. In diesen Tagen stand "Monti" Monserrate Galmés besonders im Rampenlicht für seine Verdienste. Der 77-Jährige war 41 Jahre beim Robinson Club tätig, davon 28 Jahre als Regionalleiter für Spanien und Portugal. "Monti" Galmés wurde für sein Lebenswerk geehrt. (@uepress) Ähnliche Nachrichten Robinson Club in Cala Serena eröffnet neue Golfübungsanlage mit Kunstrasen Für sein Lebenswerk wurde der Tourismusexperte mit einem Preis ausgezeichnet. Gegenüber MM sagte Galmés: "Ich selbst konnte eine Vielzahl von Persönlichkeiten im Robinson Cala Serena in Empfang nehmen, darunter Fußballer wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Lukas Podolski. Doch auch Sport-, Show- und Musikgrößen wie Rafa Nadal,Boris Becker, Kylie Minogue, Udo Lindenberg, Dieter Kürten, Otto Waalkes und Jörg Wontorra waren hier." Gerald Hochgatterer ist BBQ-Weltmeister und verwöhnte

die Gäste mit Grillspezialitäten. (@uepress) Ein besonderer Meilenstein und Wendepunkt in der früheren Zeit war der Umbau und die Neueröffnung des Robinson Club Cala Serena zwischen 2001 und 2003. "Die alte Anlage mit dem runden, weißen Gebäude war zwar schön, hatte jedoch aufgrund der fehlenden qualitativen Installationen wenig Zukunft. Wir gehörten zu den ersten auf Mallorca, die solch große Maßnahmen umgesetzt haben. Andere Hotelanlagen haben nur renoviert, wir jedoch alles abgerissen und neu gebaut", so "Monti" Galmés. Britta Hartmann, Sören Hartmann (ehemaliger CEO Robinson), Karl J. Pojer (CEO DER Touristik) und Frau Jaqueline, Gabi Frenzel und Dr. Michael Frenzel, ehemaliger Vorsitzender der TUI, Max-Peter Droll (ehemaliger CFO von ROBINSON). (v.l.n.r.) (@uepress) Seit 2018 setzt sich Touristikerin Tina Grünold engagiert als Chefin des Robinson Cala Serena für die Belange der Gäste ein – und steht dafür erfolgreich ein, dass das Cluberlebnis zu einer Symbiose aus Spaß, Sport, Entspannung und Geselligkeit wird. Tina Grünold, Alejandro Sáenz de San Pedro García, Arbeitsminister der Balearen,

Catalina Soler Torres, Bürgermeisterin von Felanitx, und Holger Reinshagen (v.l.). (@uepress) "Während der Jubiläumswoche hatten wir Besucher bei uns, die zum 50. Mal oder häufiger bei uns zu Gast waren. Viele davon kenne ich aus meiner Zeit als Rezeptionistin im Jahre 1995. Diese langjährige Verbundenheit mit dem Club macht mich wirklich stolz und demütig zugleich." Die Clubanlage bietet einen 40.000 Quadratmeter großen Sportpark mit einer Golftrainingsanlage und einer Spa-Landschaft. (Foto: Archiv) Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt der Ferienclub auf Mallorca Maßstäbe, wie Bernd Mäser, der Managing Director des Robinson Club, erklärte: "Mit Stolz können wir sagen, dass der Club zu den klimaneutralsten Hotels der Insel gehört. Unser komplettes Warmwasser beziehen wir aus einer Solarthermie-Anlage, Biomasseöfen haben das Heizöl ersetzt, unsere Meerwasserentsalzungsanlage generiert täglich bis zu 240.000 Liter Trinkwasser und wir setzen auf Strom von grünen Anbietern – da können nur wenige mithalten."