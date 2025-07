Ex-Beckerfinca-Besetzer ist zurück: Das macht "Jesus Bruder Bauchi" jetzt auf Mallorca!

Armut schärft den Erfindergeist – besonders auf Mallorca! Das kann auch Georg Berres, besser bekannt als "Jesus Bruder Bauchi", bestätigen. Der schillernde Aussteiger, der einst als Besetzer von Boris Beckers Finca in Arta Schlagzeilen machte, hat jetzt ein neues Geschäftsmodell ausgetüftelt. Der 50-Jährige weiß eben, wie man aus wenig viel macht!

Ein Portrait, dass der "Freigeist" mit künstlerischer Ader von sich selbst erstellte. (Foto: privat)

Für schlappe 150 Euro lädt er Erholungssuchende, die auf der Mittelmeerinsel die Seele baumeln lassen wollen, zu einem Nachmittag voller Freiheit mit dem "Freigeist" ein. "Bauchi" kommentiert trocken: "Mein exklusives Angebot: Verbringe einen Nachmittag mit mir. Einen Nachmittag, an dem es mal nur um Dich geht. Deine Sorgen, Deine Ängste, Deine Nöte, aber auch Deine Wünsche, Deine Lebensfreude, Dein Glück, Deine Bestimmung. Nein, das hier ist kein 'Coaching', und ich bin auch kein Guru. Ich habe kein Konzept zu verkaufen, nur meine ungeteilte Aufmerksamkeit."

"Bauchi" ist ein schillernde Figur und Aussteiger, der derzeit in einem Wohnwagen auf der Insel wohnt. (Foto: FB)

MM erklärte er genauer, wie man sich diese "freie Zeit", die eine therapeutische Wirkung haben kann, mit ihm vorstellen darf: "Es ist nicht wirklich Coaching. Es ist eher ein Nachmittag meiner vollen Aufmerksamkeit. Wir müssen dabei nicht zwangsläufig über Probleme reden. Es geht vor allem darum, eine gute, positive Zeit zu haben. Jeder dieser Nachmittage ist anders. Aber bisher hat sich noch jeder dafür bedankt. Die meisten Leute kennen das Gefühl kaum noch, dass es mal einfach um sie gehen darf. Es ist wie ein SPA für die Seele."

Mit seinen Bildern möchte der selbsternannte Hippie ein Zeichen gegen die Porno-Industrie setzen, wie er sagt. (Foto: privat)

"Bauchi" versuchte sich als Maler sinnlicher Kunst

An diesem Nachmittag müssen alle Handys und Smartphones ausgeschaltet bleiben, und "Bauchi", der weniger wie ein "Lehrer" und mehr wie ein "kumpelhafter Seelenstreichler" agiert, will seine Gäste an diesem besonderen Tag zurück zu ihrer inneren Balance lotsen. In einer total digitalen, chaotischen Welt vielleicht genau das richtige Konzept, oder?

Der selbsternannte Hippie ergänzte mit einer Prise Humor: "Tattoos werde ich an diesem Nachmittag keine stechen, die gehören zu einem anderen Angebot. Aber eine Massage ist sicher kein Problem, wenn der Wunsch besteht. Und mein Helfer Struppi (mein Hündchen) ist auch gratis mit dabei!"

Der frühere "Okupa" besetzte einst die Ex-Finca von Tennis-Legende Boris Becker. (Foto: UH)

Vor Kurzem probierte sich der Ex-"Hausbesetzer", der jetzt ein "ungebundenes Dasein" in seinem Mallorca-Wohnwagen genießt, als Maler erotischer Kunst aus.MM gegenüber sagte er: "Ich mache diese Kunst, weil ich die letzten Jahre an meinem Stil gearbeitet habe. Ich male dabei nicht nur Frauen, auch wenn ich die immer noch am liebsten male."

Der 50-jährige Rheinländer sorgte insbesondere 2018 und 2019 auf Mallorca für Aufsehen, als er mit weiteren "Mitbewohnern" ein Jahr lang die damals heruntergekommene Finca des Ex-Tennisprofis Boris Becker besetzte. Im August 2023 zog es ihn zurück nach Deutschland, um sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen: "Ich habe mir ein Wohnmobil zugelegt und bin damit wieder nach Mallorca zurückgekommen", erklärt er.