Unerträgliche Hitze im Büro: Mallorca-Beamte müssen unterm Sonnenschirm arbeiten

Die Hitze auf Mallorca hat den Menschen in den vergangenen Wochen zu schaffen gemacht – sie lässt aber auch kreativ werden. In Palma de Mallorca haben Justiz-Mitarbeiter jetzt einen Sonnenschirm im Büro installiert, um sich vor der intensiven Sonneneinstrahlung zu schützen. Schon seit zwei Wochen sind die Jalousien des Gebäudes kaputt, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Erst vor einigen Monaten waren an dem Gerichtsgebäude in Palma de Mallorca smarte Jalousien installiert worden, um das Tageslicht zu regulieren zu können. Doch schon seit rund zwei Wochen jedoch funktionieren diese nicht mehr richtig, berichten Mitarbeiter. Der Schaden sei der Verwaltung zwar gemeldet, doch bisher sei er nicht behoben worden.

Mitarbeiter lösen Problem selber

Also haben sich die Mitarbeiter selbst zu helfen gewusst und einen Sonnenschirm im Büro aufgestellt. Denn die Sonnenstrahlen prallen in die Räumlichkeiten und fallen auch auf die Bildschirme – so sehr, dass die Angestellten kaum etwas erkennen und arbeiten können. Schon seit rund einer Woche arbeiteten sie unter diesen Umständen, heißt es.

Im vergangenen Jahr hatte es in demselben Gerichtsgebäude in Palma de Mallorca einen ähnlichen Vorfall gegeben: Mitten im Sommer fielen in mehreren Abteilungen die Klimaanlagen aus. Wochenlang soll eine brütende Hitze in den Räumlichkeiten geherrscht haben. Auch damals halfen sich die Mitarbeiter, indem sie von zu Hause ihre eigenen Ventilatoren mit ins Büro brachten.

Schon seit einer Woche gelten in Palma de Mallorca durchgängig Hitzewarnungen. Die erste Hitzewelle des Sommers hat auf der Insel stellenweise für Rekordwerte gesorgt, auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer sind gehörig angezogen. Im Laufe der kommenden Woche soll es auf der Insel ein wenig abkühlen, hier können Sie den ausführlichen Wetterbericht nachlesen.