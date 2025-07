Von der Villa aufs Schachbrett – Deutsche Mallorca-Maklerin und Model überrascht in Las Vegas

Ob nun die Kholmovs Kombination gegen Bronstein, Edward Laskers Damenopfer oder Alexei Shirovs Läuferopfer– Priscilla DiLaura kennt so manchen Meisterzug im Spiel der Könige aus dem Effeff. Denn die junge Immobilienmaklerin, die ursprünglich vom Bodensee stammt, hat es sich zum Ziel gesetzt, beim Schach groß herauszukommen und bei Turnieren mitzuspielen. "Und wenn ich es erst in zehn Jahren zur Schachgroßmeisterin schaffe, bin ich auch glücklich. Schließlich ist der Weg das Ziel", sagt die 26-jährige Wahlmallorquinerin.

Intensiv in die Schachwelt eingetaucht ist DiLaura erst seit kurzem, nämlich seit November 2024. "Auslöser war die Serie ‚The Queen’s Gambit’, deren Hauptfigur mich sehr fasziniert hat. Besonders beeindruckte mich ihre Teilnahme an einem großen Turnier in Las Vegas – das hat bei mir den Funken ausgelöst. Ich dachte mir: Warum sollte man nicht auch als Erwachsene mit Schach anfangen?" DiLaura ging das Training mit vollem Eifer an und erreichte bald ein sehr gutes Niveau.

Die Maklerin hat sich erst als Erwachsene intensiv mit Schach befasst

Doch schon als Kind spielte sie in der Familie Schach. "Meine Mutter, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, besiegte stets jeden Gegner, während ich als Jugendliche verlor. Doch nach hartem Training gelingt es mir nun, sie zu schlagen." Ihre neue Leidenschaft, das strategische und leidenschaftliche Spiel auf 64 Feldern, verfolgt DiLaura mit großem Ehrgeiz. Dies brachte sie dazu, vom 4. bis 8. Juni bei den National Open Chess Championship 2025 in Las Vegas anzutreten.

Die ehrgeizige Sportlerin, eine der wenigen Frauen im Turnier, beabsichtigte ursprünglich, ihre neue Heimat Spanien zu repräsentieren. "Ich spiele für Spanien, weil man im Schach das Land repräsentiert, in dem man lebt. Mallorca ist mein Zuhause geworden und es fühlt sich richtig an, dieses Land auch sportlich zu vertreten. Spanische Wurzeln habe ich nicht – aber hier gehöre ich inzwischen hin", betonte sie im MM-Gespräch. Doch unerwartete bürokratische Hürden zwangen sie, über Umwege kurioserweise für Kalifornien anzutreten, wobei Freunde sie unterstützten.

Auf Mallorca nutzt die junge Frau jede freie Minute, um ihre Leistung im Spiel der Könige zu perfektionieren. (Foto: mallorca_paparazzi)

Beim nächsten Mal möchte sie jedoch unbedingt für Spanien spielen – sofern alles gelingt! Die Open Chess Championships 2025 lockten mit einem Preisgeld von 125.000 Dollar zahlreiche Topspieler aus Asien an, von denen über 1000 den weiten Weg in die USA nicht scheuten. Obwohl DiLaura keine vorderen Plätze belegte und einige Niederlagen hinnehmen musste, erreichte sie ihr persönliches Ziel: "Es war eine Ehre, in der Open-Sektion statt bei den Anfängern spielen zu dürfen, obwohl ich kein Rating hatte. Als mein erstes Turnier ist diese Erfahrung unbezahlbar."

Zurück auf Mallorca nutzt sie nun jede freie Minute für Schach. "Ich trainiere bis zu 20 Stunden pro Woche. Gleich nach dem Frühstück analysiere ich Partien von Großmeistern auf Youtube und denke jeden Zug gründlich durch”, berichtet sie. Zudem liest sie Schachbücher und spielt manchmal gegen sich selbst.

"Ich habe keinen Trainer und lerne alles allein. Allerdings tausche ich mich hin und wieder mit dem norwegischen Großmeister Aryan Tari über Social Media und E-Mails aus – das hilft mir enorm", erklärt die ambitionierte Spielerin. Neben Job und Schach bleibe der Single-Frau noch Zeit für andere Hobbys wie Tennis und Golf. Mallorca sei hierfür geradezu prädestiniert, betont sie. Erst vor wenigen Monaten machte sich DiLaura, die seit Januar auf der Baleareninsel wohnt, als Immobilienmaklerin selbständig und gründete ihre Firma namens Priscilla DiLaura Real Estate in Santa Ponça. In ihrem früheren Lebensabschnitt in Deutschland war sie beruflich auch als Model und als Schauspielerin tätig. Mit ihrem Umzug auf die Insel, die sie von früheren Urlauben kannte, erfüllte sich die junge Frau einen Traum. "Ich hatte den Wunsch nach mehr Lebensqualität und Sonne".

Das war – wie sich für sie herausstellte – im Nachhinein der richtige Move ... besser gesagt, Schachzug. Überhaupt gebe es, wie die Maklerin ihre Sichtweise auf die Welt darlegt, viele Parallelen zwischen dem Schachspiel und dem wirklichen Leben: "Manchmal geht es nur darum, ein Pokerface aufzusetzen und niemandem von den eigenen Vorhaben zu erzählen. Und sodann macht man einfach den richtigen Zug und sagt: Schachmatt!"