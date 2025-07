Hass-Attacke auf Ex-Polizeiwagen eines Mallorca-Deutschen?

Michael Müller, ein auf Mallorca ansässiger Deutscher, hat mit seinem Polizeiauto "Horst" auf der Insel für Aufsehen gesorgt. Das Fahrzeug, ein ehemaliger Filmwagen mit 125 PS, fünf Zylindern und einem Blaulicht auf dem Dach, sticht durch sein blaues-graues Design und neongelbe Streifen hervor. Ein solcher VW-Transporter, ursprünglich als Polizeiwagen genutzt, ist auf Mallorca eine Seltenheit und sorgt auch unter den Einheimischen für Gesprächsstoff.

Auf der Aufnahme ist zu erkennen, dass der Reifen mutmaßlich beschädigt wurde. (Foto: privat)

Genau dieses Auto wurde zum gezielten Opfer einer bösartigen Attacke – wie der 55-jährige Wassertechniker aus Andratx MM aufgebracht berichtete. "Zum zweiten Mal in kurzer Zeit hat jemand alle vier Reifen an unserem Wagen zerstochen – diesmal nachts direkt bei der Kirche in Peguera. Schon zuvor geschah dasselbe vor dem Postamt. Das ist nicht nur Vandalismus, sondern eine gezielte Attacke – gegen uns, unsere Lebensgrundlage und unser Gefühl von Sicherheit."

Der frühere Filmwagen sorgt auf der Insel für viel Aufsehen. (Foto: PL)

Zweimal hintereinander wurden alle vier Reifen zerstochen

Alles begann mit einer alarmierenden Warnung, wie der aus Bremen stammende Müller berichtete: "Ein Taxifahrer warnte meine Frau, sie solle 'vorsichtig sein' – sonst könnte ‚etwas geschehen‘. Bald darauf wurden die ersten Reifen beschädigt. Wir zeigten den Vorfall bei der Guardia Civil an. Jetzt, nur wenige Wochen später, gab es den nächsten Angriff."

Zwei Gestalten sind auf der Videoaufnahme der Überwachungskameras zu erkennen, die sich dem Fahrzeug "Horst" nähern.

Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. "Man erkennt zwei junge Männer, weder Touristen noch Taxifahrer. Die Täter sind unbekannt, doch der Bezug zur früheren Drohung liegt klar auf der Hand. Angeblich verbreiten sich falsche Behauptungen, wir würden illegale (Piraten-)Taxifahrten anbieten – das ist absolut unzutreffend. Unser Unternehmen handelt stets gesetzeskonform und nachvollziehbar."

Michael Müller stellt sich die Frage: "Warum geraten wir ins Visier? Welche Gründe gibt es dafür? Und wann folgen endlich Taten? Als deutsche Residenten leben und arbeiten wir hier einfach nur auf Mallorca – unser Wunsch ist klar: Sicherheit, Schutz und faire Behandlung." Michael Müller hat einen klaren Wunsch an die Inselbehörden: Sie sollen den Fall endlich ernst nehmen, bevor es zu spät ist. Finanziell und emotional steht er durch die Vorfälle bereits unter enormem Druck.