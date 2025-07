Justin Bieber und seine Gattin genießen romantische Momente auf Mallorca

"Detox", also Entgiftung, schrieb der US-amerikanische Popstar unter dieses Bild in den sozialen Netzwerken | Foto: Instagram (@lilbieber)

Der kanadische Popstar Justin Bieber genießt derzeit eine Auszeit auf Mallorca, die er selbst als "Detox"-Urlaub auf Instagram bezeichnet. Begleitet wird er von seiner Ehefrau Hailey Bieber und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues. In seinem neuesten Post teilt der Musiker ein herzliches Bild des Paares, das sich vor malerischem Sonnenuntergang umarmt. Mit der süßen Botschaft "my forever and ever", vielen Herzchen-Smileys und einem strahlenden Lächeln widerspricht der Beitrag Gerüchten über Beziehungsprobleme des oft kritisierten Promi-Paares.