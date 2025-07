In Luxushotels, Beachlubs und auf Yachten: Diese Promis aus den USA genießen aktuell ihren Mallorca-Urlaub

Die US-Amerikaner haben Mallorca entdeckt und sogar Prominente verbringen immer öfter ihren Urlaub auf der Insel. In diesen Tagen sind gleich mehrere amerikanische Stars gesichtet worden: Sänger Justin Bieber, Schauspielerin Alicia Silverstone sowie Sängerin Ciara. Allesamt kommen sie in Luxushotels der Insel unter, verbringen ihre Tage auf Yachten oder in Beachclubs. MM weiß, welcher US-Promi wo seine Ferien verbringt.

Unter anderem ist aktuell Sänger Justin Bieber zusammen mit seiner Familie im Urlaub auf Mallorca. Auf Instagram bezeichnete er seinen Insel-Aufenthalt als "Detox", vorangegagen waren psychische Probleme bei dem 31-Jährigen sowie Gerüchte um ein Ehe-Aus. Zu sehen gab es nicht nru Strandfotos des Sängers, sondern auch romantische Szenen mit seiner Frau Hailey Bieber im Sonnenuntergang.

Eine Ikone der 90er-Jahre: Alicia Silverstone ist in einem Beachclub auf Mallorca gesichtet worden. Foto: Julián Aguirre

Gar nicht so weit von Palma de Mallorca entfernt hält eine amerikanische Pop-Ikone der 90er auf: Schauspielerin Alicia Silverstone. Im Puro Beachclub am Strand von Illetas in der Gemeinde Calvià im Südwesten genoss sie ihre freie Zeit. Die 48-Jährige wurde durch ihre Rollen in der Teenie-Komödie "Clueless" sowie in mehreren Musikvideos der Rockband Aerosmith ("Cryin'", "Amazing", "Crazy") bekannt.

Unter den prominenten Mallorca-Urlaubern aus den USA ist auch R'n'B-Sängerin und Songwriterin Ciara. Gemeinsam mit ihrem Mann Russell Wilson, NFL‑Quarterback, sowie den vier Kindern sind residieren sie aktuell in einer der luxuriösesten Adressen der Insel: im Hotel Cap Rocat unweit von Cala Blava in der Gemeinde Llucmajor. Die Familie unternahm auch Ausflüge per Yacht auf die Nachbarinsel Ibiza, fuhr Jetski, aß Paella und sah sich Flamenco-Shows an.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ciara (@ciara)

Mittlerweile verbringen immer mehr bekannte Persönlichkeiten aus den USA ihren Urlaub auf Mallorca: Nicht nur die ehemalige First Lady Michelle Obama ist gerade erst zu Besuch auf der Insel gewesen, auch Skandalrapper Kanye West besuchte wochenlang ein Retreat vor Ort. Auch der Kardashian-Clan war schon da, unter anderem Selfmade-Millionärin Kylie Jenner samt ihrer Mutter und Schwestern.