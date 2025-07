TV-Auswanderer Thommy Schmelz im Koma – dramatische Gesundheitskrise auf Mallorca

Der aus der VOX-Dokureihe "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Thommy Schmelz liegt auf Mallorca im künstlichen Koma. Der 52-Jährige wurde am 3. Juli in kritischem Zustand ins Universitätsklinikum Son Espases in Palma eingeliefert, nachdem sich sein Gesundheitszustand innerhalb weniger Stunden drastisch verschlechtert hatte. Die Diagnose: eine hochaggressive Pilzinfektion der Lunge in Kombination mit akuten Herzproblemen. Die Ärzte versetzten ihn noch am selben Tag in ein künstliches Koma und begannen mit der intensivmedizinischen Behandlung. Sein Zustand gilt als äußerst ernst.

Schmelz kämpft bereits seit Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Problemen. Neben Diabetes leidet er unter Rückenleiden, epileptischen Anfällen und einer chronischen Lungenerkrankung. Erst im Frühjahr musste ihm ein Teil der Lunge entfernt werden – ein Eingriff, der erahnen ließ, wie sehr sein Körper bereits geschwächt ist. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mermi Schmelz-Die Auswanderer (@mermischmelz) Nun wird vermutet, dass die derzeitige Infektion durch den Pilz Aspergillus fumigatus ausgelöst wurde – ein Erreger, der vor allem bei Menschen mit geschädigtem Lungengewebe und schwachem Immunsystem gefährlich wird. Die invasive Aspergillose, wie diese Erkrankung medizinisch genannt wird, ist selten, aber potenziell tödlich, wenn sie nicht rasch und aggressiv behandelt wird. Ehefrau Kathrin immer an seiner Seite Seine Ehefrau Kathrin, mit der er seit Jahren gemeinsam als Auswanderer vor der Kamera steht, weicht in dieser Ausnahmesituation nicht von seiner Seite. Über soziale Netzwerke teilt sie regelmäßig Updates – emotional offen, oft voller Sorge. "Wir hoffen, bangen und kämpfen – jede einzelne Sekunde", schrieb sie in einer aktuellen Instagram-Story. Die Anteilnahme in der Community ist groß, viele Fans begleiten die dramatische Entwicklung mit Nachrichten, Gebeten und Unterstützungsbekundungen.