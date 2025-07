Gleich zwei Luxusanwesen: Stürmerstar Lewandowski macht mit Ehefrau Urlaub auf Mallorca

Der sommerliche Prominentenauflauf auf Mallorca kommt immer mehr auf Touren: Neben mehreren amerikanischen Stars hält sich derzeit auch der aus Polen stammende und in Deutschland wohlbekannte FC-Barcelona-Fußballspieler Robert Lewandowski auf der Insel auf, und dies zusammen mit seiner Ehefrau Anna.

Die Lewandowskis verfügen über zwei Anwesen auf Mallorca – eine im Jahr 2021 gekaufte, 411 Quadratmeter große Luxusvilla im Wert von 3,5 Millionen Euro in Santa Ponça. Erst vor sechs Monaten hatte das Prominentenpaar in Camp de Mar ein zusätzliches Elf-Millionen-Euro-Anwesen erstanden. Lewandowski wurde auf dem Fußballplatz von Santa Ponça gesichtet, wo er trainierte.

Jahrelang Kapitän des Polen-Teams

Robert Lewandowski war von 2014 bis 2025 Kapitän der polnischen A-Nationalmannschaft, deren Rekordspieler und -schütze er ist. Lewandowski gilt als einer der besten Stürmer seiner Generation. 2020 und 2021 wurde er als FIFA-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Zudem wurde er 2020 UEFA-Spieler des Jahres ("Europas Fußballer des Jahres").

Gemessen an den erzielten Toren ist Robert Lewandowski der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Bundesliga, in der er für den BVB und Bayern München auflief, und der drittbeste Torschütze in der Geschichte der UEFA Champions League.