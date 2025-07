Oscar-Preisträgerin Hilary Swank wird Stargast bei Lifestyle Night auf Mallorca

Die US-amerikanische Schauspielerin Hilary Swank wird Ende Juli Mallorca besuchen. Die zweifache Oscar-Preisträgerin ("Million Dollar Baby", "Boys Don’t Cry") ist als prominenter Gast bei der Remus Lifestyle Night angekündigt, die am 31. Juli im Hotel Pure Salt Port Adriano stattfindet. Veranstalter des Events ist TV-Makler Marcel Remus, der die Gala seit mehreren Jahren ausrichtet. Er äußerte er sich erfreut über die Teilnahme der Schauspielerin: "Hilary Swank in diesem Jahr auf der Lifestyle Night zu Gast zu haben, ist eine absolute Ehre für uns."

Mallorca zieht in diesem Sommer besonders viele internationale Prominente an. Unter anderem wurden Justin Bieber, Michelle Obama, Oprah Winfrey und Cristiano Ronaldo auf der Insel gesichtet. Auch bekannte Namen wie Steven Spielberg, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg haben sich mit ihren Yachten in der Region aufgehalten.

Mallorca zunehmend Ziel des internationalen Jetsets

Mallorca entwickelt sich zunehmend zu einem Ziel des internationalen Jetsets. Gründe dafür sind laut Branchenbeobachtern unter anderem das milde Klima, die geografische Lage und eine wachsende Zahl an Direktverbindungen aus den USA. Die Insel spielt außerdem verstärkt eine Rolle als Film- und Drehort. Zuletzt soll sich auch Tom Cruise auf Mallorca nach geeigneten Locations umgesehen haben.

Ob Hilary Swank im Anschluss an ihren Auftritt bei der Veranstaltung auf der Insel verweilen wird, ist nicht bekannt. Die Schauspielerin wurde im vergangenen Jahr Mutter von Zwillingen und reist möglicherweise mit ihrer Familie an.