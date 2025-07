Intime Einblicke: Ballermann-Sängerin Isi Glück auf neuem Playboy-Cover

Die deutsche Residentin und Ballermann-Partysängerin Isi Glück hat sich für das neue Cover des Playboys fotografieren lassen. In der aktuellen Ausgabe, die zeitgleich ein Mallorca-Special ist, zeigt sich die 34-Jährige freizügiger denn je. Bei dem Shooting ist die Sängerin auf einer Finca auf der Insel abgelichtet worden. Dabei zeigt sie sich in knappen Bikinis und sportlichen Posen: mal mit einer kurzen Jeansshorts und einem Skateboard unter dem Arm, mal auf einem Heimtrainer.

Mit dem Playboy-Cover will Isi Glück eine Inspiration für andere Frauen sein, sagt sie im Interview mit dem Männer- und Lifestylemagazin: "Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Man muss nicht immer laut sein, um stark zu wirken. Man kann auch leise sein, dafür muss man sich nicht klein machen."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Playboy Deutschland (@playboygermany)

Die Megapark-Sängerin sei nicht immer so zufrieden mit sich und ihrem Körper gewesen, erzählt sie während des Playboy-Shootings: "Generell habe ich mittlerweile gelernt, meinen Körper so zu lieben, wie er ist", sagt die einstige Miss Germany im Interview weiter. "Bis ich Mitte 20 war, war ich nicht so selbstbewusst und habe immer gedacht, dass mein Körper nicht gut ist, wie er ist. Daran waren sicherlich auch äußere Einflüsse schuld."

"Ich wurde gemobbt"

Im Playboy gewährt Isi Glück nicht nur körperlich intime Einblicke, sondern erzählt auch von schwierigen Erfahrungen in ihrer Pubertät und Jugend: "Ich wurde in der Schulzeit viel gemobbt und ausgegrenzt, weil ich eine Spätzünderin war. Ich war immer die Kleinste, hatte keine Oberweite und immer das Gefühl, schlechter als die anderen zu sein. Witzigerweise sind das jetzt die, die mir schreiben, ob sie Tickets für irgendwelche Events haben können."

Zudem schwärmt die 34-Jährige über ihre Wahlheimat Mallorca: "Ich weiß nicht, was es genau ist, aber hier hat alles eine andere Leichtigkeit. Alles ist harmonisch, man strahlt ganz anders." Außerdem gab sie zu, dass sie sich noch "sehr lange am Ballermann" sehe, als Sängerin und Entertainerin, aber auch als Moderatorin von TV-Formaten. Dass sie in Zukunft auch einen ganz anderen Weg einschlagen könnte, schließt sie nicht aus: "Vielleicht eröffne ich auch eine Hunderettungsstation auf Mallorca", so Isi Glück gegenüber dem Playboy. Noch mehr Bilder von Isi Glück in der neuen Ausgabe des Playboys sowie das Magazin als Download finden Sie unter diesem Link.

Neu im DSDS-Team

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Partysängerin Isi Glück bald ihren Platz neben Dieter Bohlen einnehmen wird – als neue Jurorin im Team von "Deutschland sucht den Superstar". Privat ist sie mit Carlos Lucio zusammen, dem Gastronomen von der Playa de Palma, der mittlerweile mehrere Lokale betreibt.