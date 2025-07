Noch mehr Hollywood-Glanz auf Mallorca: Jetzt ist auch Jennifer Aniston da!

Den Reigen der Hollywood-Größen, die sich derzeit auf Mallorca aufhalten, komplettiert Jennifer Aniston. Die bekannte Schauspielerin hält sich laut internationalen Medienberichten mit ihrem Hypnotiseur Jim Curtis auf der Insel auf. Die Bild-Zeitung bezeichnete den Begleiter am Mittwoch als "Liebesguru". Curtis nennt sich laut dem Boulevardblatt selbst "Transformations-Coach und Hypnotherapeut".

Laut der britischen Zeitung Daily Mail nahmen die beiden vor Mallorca an einer "Yacht-Party" teil. Anistons Liebesleben ist eine Geschichte voller Leid. Die 56-Jährige war zweimal verheiratet, und zwar in erster Ehe mit dem Superstar Brad Pitt (2000 bis 2005). Anschließend (2015 bis 2018) ehelichte sie den Schauspieler und Drehbuchautor Justin Theroux ("Beetlejuice Beetlejuice"). Es ist verbürgt, dass die Amerikanerin wiederholt vergeblich versuchte, schwanger zu werden.

Internationale Bekanntheit erlangte sie durch die Rolle der Rachel Green in der TV-Sitcom "Friends" (1994–2004), für die sie unter anderem mit dem Emmy, dem Golden Globe und dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet wurde.

TV-Karriere startete Mitte der 1990er Jahre

Parallel zu ihrer Fernsehkarriere etablierte Aniston sich ab Mitte der 1990er Jahre auch als Filmschauspielerin. Nach ihrem Leinwanddebüt in dem Horrorfilm "Leprechaun - Der Killerkobold" (1993) war sie in einer Reihe von romantischen Komödien wie "Der gebuchte Mann" (1997) und "Liebe in jeder Beziehung" (1998) zu sehen.

Neben Aniston zog es im laufenden Sommer auch andere Hollywood-Stars auf die Insel, darunter die US-Fernsehgröße Oprah Winfrey und die ebenfalls im TV tätige Kris Jenner. Auch in den vergangenen Jahren waren immer mal wieder US-Stars auf Mallorca gesichtet worden, darunter Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen und Ellen DeGeneres.