TV-Tipp: So feierte Daniela Katzenberger auf Mallorca ihren Geburtstag!

Die Doku-Soap „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca” zeigt das Leben von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia in allen Facetten. Am Donnerstag, 10. Juli, ab 22.20 Uhr feiert Katzenberger in der Folge „Happy Birthday, Katze! Die große Geburtstagsüberraschung” aus dem Jahr 2022 auf RTL 2 ihren 35. Geburtstag.

Sonne, Strand, Meer und das spanische Lebensgefühl – das ist Mallorca. Hier lebt Daniela Katzenberger mit Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia. Doch Daniela möchte kein Meer mehr. Das Herz der Pfälzerin schlägt schon immer für ihre Heimat Deutschland und nach fünf Jahren sucht sie der Inselkoller heim ...

TV-Star Daniela Katzenberger sehnt sich nach Sauerkraut, Vollkornbrot und den vier Jahreszeiten. Gerne würde sie eine Wohnung in Deutschland kaufen. Doch davor muss sie ihren Ehemann und Mallorca-Liebhaber Lucas überzeugen. Bevor das geklärt wird, steht erst einmal Danielas 35. Geburtstag an. Dazu backt Töchterchen Sophie ihren ersten Kuchen. Lucas schenkt seiner Frau eine Reise - und hat zudem noch eine überraschende Einstellung zu ihren Rückkehrplänen für sie.

TV-Star Daniela Katzenberger - auch „die Katze” genannt - ist Oberhaupt der Familie Katzenberger, bestehend aus Mama Daniela Katzenberger, Papa Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia. Die Familie lässt sich in der Doku-Soap in ihrem Alltag begleiten. Ob zu Hause in den eigenen vier Wänden oder bei öffentlichen Event-Auftritten, die Familie gibt private Einblicke und zeigt das Leben in jeder Phase.

Am gleichen Abend läuft im Anschluss eine weitere Folge der Sendung, in der sich Katzenberger auf Wohnungssuche in Deutschland begibt. Dabei wird sie wie gewohnt von ihrem Mann und ihrer Tochter begleitet.