Sechs Millionen Euro wert, italienisches Design: Das ist die Mallorca-Yacht von Cristiano Ronaldo!

Die "CG Mare" wurde in Italien designt | Foto: JOAN LLADO (GTRES)

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez genießen derzeit das blaue Wasser Mallorcas an Bord einer beeindruckenden Megayacht im Wert von sechs Millionen Euro. Das Paar, das die Baleareninsel in den letzten Sommern zu seinem Lieblingsurlaubsziel gemacht hat, segelt auf der exklusiven "CG Mare", Modellbezeichnung "Azimut Grande 27 Metri", einem in Italien entworfenen und hergestellten Luxusboot. Es bietet eine Kapazität für bis zu zehn Personen.