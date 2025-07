Ohne Geld, barfuß und in Unterhosen nach Mallorca: Wieso zwei Deutsche dieses irre Abenteuer wagten

Zwei deutsche Freunde sind im Juni dieses Jahres auf ungewöhnliche Art nach Mallorca gereist: In sieben Tagen haben die beiden Männer versucht, ohne Geld und Ausrüstung auf die Insel zu reisen. Dabei waren sie komplett auf die Hilfe von Fremden angewiesen – nicht nur für Mitfahrgelegenheiten, sondern auch für Essen, Trinken und Übernachtungen. Wie und warum sie auf eine solche Idee gekommen sind und was sie auf ihrer Tour erlebt haben, erzählten die beiden im Interview mit MM. Spoiler: Sie haben es geschafft, ohne finanzielle Mittel auf die Insel zu gelangen.

Los ging es barfuß und nur in Unterhosen in der Nähe von Karlsruhe: Melvin Stahl und Philipp Steehle wurden in Boxershorts im Wald ausgesetzt, die Augen verbunden und und nur mit dem Nötigsten im Gepäck. Das war am 9. Juni dieses Jahres. Als Content-Creator für YouTube und Instagram hatten die beiden nur ihr Kamera-Equipment dabei – sonst nichts. "Wir mussten uns erstmal orientieren und die erste Aufgabe war es, uns etwas zum Anziehen zu besorgen", erzählen die beiden. Ein älterer Herr kleidete die beiden Männer dann mit Sandalen, Shorts und Hemden ein und weiter ging es.

Die Route der beiden Abenteurer sollte sie über Freiburg, Lyon, Montpellier bis nach Barcelona und dann mit der Fähre nach Mallorca führen. "Wir wollen nicht betteln, sondern um Hilfe bitten und Spenden annehmen." Das habe nahezu in allen Fällen geklappt, berichten sie. Unterwegs auf die Insel seien sie vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen begegnet, die von ihrer Idee begeistert gewesen waren. Es gab aber auch Rückschläge: In Frankreich mussten sie zwei Nächte hintereinander auf Pappkartons auf offener Straße übernachten. "Wir haben kaum ein Auge zu gekriegt."

Warum Melvin Stahl und Philipp Steehle diese ungewöhnliche Reise nach Mallorca auf sich genommen haben, ist für sie ganz einfach: "Für uns war es eine Challenge und auch ein Sozialexperiment." Viele Erfahrungen hätten sie geerdet und ihre Sichtweisen geändert. "Wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast und dann ein Brötchen geschenkt bekommst, empfindest du so viel Dankbarkeit", erklären sie. Ihr Ziel für die Zukunft ist deshalb: Bedürftigen noch mehr Hilfe zukommen zu lassen und auch ihre Follower dazu ermutigen, Gutes zu tun.

Ziel erreicht: Am 16. Juni kamen Melvin Stahl und Philipp Steehle mit der Fähre in Palma an. Foto: privat

Tatsächlich haben die zwei Freunde ihr Ziel nach genau sieben Tagen erreicht. Am 16. Juni kamen sie mit der Fähre in Palma de Mallorca an und liefen im Laufe des Vormittags in der Schinkenstraße am Ballermann ein. Danach folgen noch einige entspannte Tage auf der Insel: "Wir wurden dann von einer Followerin, die auf Mallorca deutsche Residentin ist, auf ihre Finca in der Nähe von Llucmajor eingeladen."

Dass Melvin Stahl und Philipp Steehle ihre experimentelle Tour ausgerechnet nach Mallorca gemacht haben und sie genau am 16. Juni auf der Insel endete, ist übrigens kein Zufall. Denn dort hatten sich die beiden an der Playa de Palma kennengelernt – auf den Tag genau vor elf Jahren. Eigentlich stammen die beiden aus der gleichen Gegend in der Nähe von Stuttgart, waren sich aber noch nie zuvor in der Heimat begegnet. Das änderte sich am 16. Juni 2014 während des WM-Auftaktspiels zwischen Deutschland und Portugal.

Am Ballermann kennengelernt

"Zwei befreundete Cliquen trafen sich beim Public Viewing und so kamen wir ins Gespräch", seitdem scheinen die beiden Männer unzertrennlich zu sein. Ihr gemeinsames Mallorca-Abenteuer haben sie "BROject Ballermann" genannt, ein Wortspiel in Anlehnung an das englische Wort für Bruder, "brother". Auf YouTube haben die beiden Content-Creater ihre Insel-Tour in voller Länge veröffentlicht, das Sie unter folgendem Link finden.