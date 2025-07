Gattin von Justin Bieber zieht vor Luxus-Beachclub auf Mallorca unglaubliche Werbeshow ab

Die amerikanische Geschäftsfrau Hailey Bieber, die Ehefrau des kanadischen Sängers Justin Bieber, hat in den Gewässern von Cala Llamp vor dem Gran-Folies-Beachclub ganz im Südwesten von Mallorca für die Markteinführung ihrer Make-up- und Hautpflegemarke Rhode geworben. Die Star-Touristin zeigte sich auf einem Jet-Ski, in einem Schlauchboot und auf einem anderen Gummiobjekt.

Die Einführung eines Zitronen-Lippenbalsams in Tubenform mit passender Handytasche, von zwei neuen Farbtönen eines Rouge-Stifts und eines Feuchtigkeitsnebels namens glazing mist ist einer der Gründe für die Reise. Ehemann Justin Bieber lässt es sich derweil in luxuriöser Umgebung mit Sohn Jack Blues gutgehen.

Asymmetrisch gestreifter Bikini

Bei der Werbeaktion trug die Tochter des Hollywood-Schauspielers Stephen Baldwin einen Bikini mit einfacher Form und gewagtem Design. Er war asymmetrisch gestreift, gelb und weiß und hatte einen dreieckigen Ausschnitt.

Hailey und Justin Bieber hatten am 30. September 2019 in einem exklusiven Resort in South Carolina den Bund fürs Leben geschlossen. An der religiösen Zeremonie nahmen insgesamt 150 Gäste teil, darunter Kendall Jenner, Jaden Smith, Ed Sheeran und Usher.