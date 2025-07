Conor McGregor taucht an Traumstrand auf Mallorca auf und versammelt Menschentraube um sich

Der ehemalige UFC-Champion hat Strandbesucher am Es-Trenc-Abschnitt bei von Sa Ràpita auf Mallorca mit einem improvisierten Boxtraining im Sand ergötzt, das niemanden gleichgültig ließ. In einer auffälligen Badehose und barfuß begann McGregor mit der für ihn typischen Intensität, Schlagkombinationen und Abwehrbewegungen zu üben.

Währenddessen sahen Dutzende von Menschen staunend und gespannt zu. Einige näherten sich ihm, um ihn mit ihren Handys aufzunehmen, andere erkannten ihn sofort und zögerten nicht, seine Bewegungen von ihren Handtüchern aus zu verfolgen.

McGregor ist ein regelmäßiger Besucher der Insel

Es ist nicht das erste Mal, dass der irische Boxer Mallorca als Urlaubsziel gewählt hat. Er ist ein regelmäßiger Sommerbesucher der Insel, wo er normalerweise in Luxusvillen wohnt und die Küste an Bord seiner Yacht in Port Adriano erkundet.

McGregor war während seiner Show-Einlage ansprechbar und lächelte den Zuschauern zu, obwohl er sich auf seine körperliche Routine konzentrierte. Als Kämpfer ist McGregor vor allem als Konterstürmer bekannt und kämpft lieber im Stand als am Boden. Er ist für seine Schlagpräzision und K.o.-Kraft bekannt. McGregor ist Linkshänder und wechselt oft in die orthodoxe Position.