Das sagt Mallorca-Gastronomin und Schlagersängerin Krümel zur Sendung "Zwischen Meer und Maloche"

In der aktuellen Staffel von Zwischen Meer und Maloche – Arbeiten, wo andere Urlaub machen steht erneut Schlagersängerin Marion "Krümel" Pfaff im Mittelpunkt. Mit viel Herzblut kämpft sie in der kommenden 6. Folge, die am 20. Juli läuft, gemeinsam mit ihrem Mann Daniel darum, ihre neue Bar im Stadl und eine Mitarbeiterwohnung rechtzeitig fertigstellen. Doch kurz vor dem Opening ist in der 45-minütigen Folge zu sehen, wie eine neue Barfrau abspringt - ein harter Schlag, der das Paar unerwartet trifft.

Im dem TV-Format zeigt sie sich die beliebte 52-jährige Schlagersängerin Krümel dabei ganz nahbar, echt und überraschend emotional. Gegenüber MM verriet sie: "Ich bin total happy, dass ich bei diesem Format dabei sein darf. Wir haben von Januar bis Mai komplett ohne Drehbuch gefilmt – und das war überhaupt kein Problem. Im normalen Leben passieren ohnehin genug unerwartete Dinge, die spannend und aufregend sind." Genau diese echten, oft unplanbaren Erlebnisse stehen im Mittelpunkt der Sendung. Krümel gibt ihren Fans darin einen offenen Einblick in ihr Leben – mit all seinen Höhen, Tiefen, Überraschungen und Herausforderungen. Ob die spontane Eröffnung einer neuen Bar als Erweiterung ihres bekannten Stadl, ein unerwarteter Brand auf ihrer Finca oder eine skurrile Wette, bei der es darum geht, ihre Wohnung rechtzeitig fertigzubekommen – der Alltag der Sängerin hat es in sich. In einer weiteren Folge begleitet das Kamerateam Krümel bei einem Tag auf einer Yacht. Was dort passiert, bleibt allerdings vorerst ihr Geheimnis. "Mehr will und kann ich erst einmal nicht verraten – das muss man einfach selbst sehen", sagte sie mit einem Schmunzeln. Parallel dazu kämpfen auch andere Auswanderer um ihre Existenzen: Auf Ibiza erlebt Tattoo-Studio-Besitzer Oli einen Albtraum, als in seinem Laden eine Kundentasche verschwindet – ein Vorfall, der für Unruhe sorgt. Ähnliche Nachrichten Die Robens, Kader Loth und Peter Klein waren da: So verlief das Opening von Krümels Stadl in Peguera auf Mallorca Krümel, seit Jahren bekannt aus "Goodbye Deutschland", ist mehr als nur TV-Persönlichkeit – sie ist das Gesicht vieler, die mit Mut und Leidenschaft den Neuanfang im Ausland wagen. "Zwischen Meer und Maloche" auf Kabel Eins zeigt, dass das Leben unter der Sonne oft härter ist, als es scheint – aber auch, wie stark man werden kann, wenn man an seinen Traum glaubt. Wie sich Krümel auf der Insel eine Existenz aufbaute Was als Kosenamen aus Kindertagen begann, wurde zur Marke: Krümel. Marion Pfaffs Weg führte vom Big Brother-Container 2005 direkt ins Herz der Partyschlager-Szene. Nach ersten Auftritten im legendären Bierkönig war sie bald fester Bestandteil der Mallorca-Bühnen – 11 Jahre lang war sie dort nicht wegzudenken. 2011 wagte sie den mutigen Schritt: Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel und ihrem Sohn ließ sie Stuttgart hinter sich und eröffnete Krümels Stadl in Paguera – begleitet von "Goodbye Deutschland". Ihr Lokal wurde zum Treffpunkt für Stars wie Willi Herren, Jens Büchner oder Micaela Schäfer. Zweimal pro Woche steht Krümel selbst auf der Bühne – bodenständig, laut, herzlich. Auch abseits der Bühne blieb sie präsent: Auftritte bei "DSDS", "Shopping Queen", "Das perfekte Promi Dinner" – wo sie sogar gewann und den Gewinn spendete. In "Raus aus den Schulden" half sie Nadja Abd el Farrag auf die Beine – nicht mit Worten, sondern mit echten Chancen. Marion Pfaff ist mehr als eine Reality-Darstellerin. Sie ist eine Kämpferin mit Herz, die sich auf der Insel nicht nur ein neues Leben, sondern ein kleines Mallorca-Kultimperium aufgebaut hat. Die Sendung "Zwischen Meer und Maloche" ist immer sonntags um 21.15 Uhr auf Kabel Eins zu sehen. Diverse Folgen der 3. Staffel sind auch in der Joyn-Mediathek abrufbar.