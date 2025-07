Cathy Hummels feiert Ballermann-Debüt: Dieser Party-Star darf sie auf der Mallorca-Bühne "entjungfern"

Jetzt wird’s ernst auf Mallorca – oder eher: feuchtfröhlich. Cathy Hummels, einst Gattin eines Fußballstars, heute Influencerin, Autorin, Moderatorin und gelegentlich auch Lebensberaterin, schlägt ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf. Und das spielt sich nicht etwa in einem Achtsamkeitsretreat unter Olivenbäumen ab, sondern mitten im Epizentrum der eskalierenden Feierfreude: dem Ballermann!

Ja, richtig gelesen. Cathy Hummels. Ballermann! Zum allerersten Mal wagt sich die 37-Jährige auf die Bühne des legendären Bierkönigs – und das nicht allein. An ihrer Seite: Calvin Kleinen, Reality-TV-Wirbelwind. Gemeinsam wollen sie am Donnerstagabend um 21 Uhr das Partyvolk bezirzen. Was dabei herauskommt? Niemand weiß es so genau. Aber Cathy hat es mit einem schelmischen Lächeln bereits angekündigt: "Es wird wild!"

Auf Instagram zeigt sich die gebürtige Münchnerin voller Vorfreude – irgendwo zwischen Aufregung, Ironie und einer Prise Selbstvermarktung. "Ich war noch nie da. Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du", flötete sie in Richtung Calvin – und katapultierte damit ihre Fangemeinde in eine Mischung aus Ungläubigkeit und Faszination. Ob das Ganze ein unvergesslicher Auftritt oder ein gepflegter Fremdschämmoment wird? Wir bestellen vorsichtshalber schon mal eine Sangria – und schauen gespannt zu!

Ihr Auftritt an der Playa de Palma ist übrigens kein reiner Spaß-Trip, sondern Teil eines neuen Formats, das Cathy mit gewohntem Markenbewusstsein selbst ins Leben gerufen hat. Der Name: "Cathy’s erstes Mal". Wie viel Ironie da mitschwingt, überlässt sie dem Publikum. Fest steht: Am Donnerstag will sie selbst zum Mikro greifen. Ob sie dabei wirklich singt oder es lieber bei einem "Hände hoch, Mallorca!" belässt, bleibt noch ihr Geheimnis. Nur so viel verrät sie: "Lasst uns feiern – das will man sich nicht entgehen lassen!" Ein bisschen Textsicherheit fehlt allerdings noch, wie sie offen zugibt: "Bis dahin übe ich jetzt noch… Calvin, ich freu mich drauf!"

Wie das Publikum auf Cathy’s neue Bühne reagiert, zeigt ein schneller Blick in die Kommentarspalten: Die Meinungen sind gespalten. Während einige User Cathy für ihren Mut feiern und sie dafür loben, einfach mal was anderes zu wagen, können andere nur mit den Augen rollen. "Oh wow, unangenehm", kommentiert ein User trocken. "Aufmerksamkeit um jeden Preis", meint ein anderer. Doch zwischen all der Skepsis finden sich auch treue Unterstützerinnen, die Cathy genau für diesen Schritt feiern. Eine Followerin schreibt: "Ich finde super, dass du das machst. Du bist nicht feige, du gehst noch einen Schritt nach vorne. Ich feier dich."

Bekannt wurde Cathy Hummels einst als Spielerfrau an der Seite von Mats Hummels – Glamour, Boulevard, Fußball-Welt. Inzwischen ist die Ehe Geschichte, das Sorgerecht für Sohn Ludwig (7) teilen sich die beiden. Cathy hat sich längst ein eigenes Standbein aufgebaut – zwischen Insta-Storys, Reality-Formaten und Selbstfindung mit Selfie-Filter. Nun wagt sie sich also auf die wohl schrillste Bühne – begleitet von Calvin Kleinen, dem Trash-TV-Dauergast, bekannt aus Formaten wie "Ex on the Beach" oder "Temptation Island VIP". Ob das Duo bald wirklich die Malle-Bühne rockt oder nur ein paar Reels für Instagram produziert – das bleibt abzuwarten.