Was Ex-Sky-Reporter Jörg Dahlmann jetzt auf Mallorca machte, bewegt viele

Einmal auf Mallorca hinterm DJ-Pult stehen und den Soundtrack für eine ganze Tanzfläche liefern – davon träumen viele. Für eine Gruppe Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ging dieser Traum nun in Erfüllung. Ort des Geschehens: Das beliebte Lokal Balu's an der Meerespromenade von Cala Ratjada. Möglich gemacht hat das Ganze ein Mann, den viele noch aus der Fußball-Reportage kennen: Jörg Dahlmann. Heute nennt sich der 66-Jährige auf der Insel DJ Jay Dee – und für eine Nacht überließ er sein DJ-Pult ganz besonderen Gästen.

Jörg Dahlmann, alias DJ Jay Dee (M.) mit der Gruppe von der "Lebenshilfe Würzburg" im Balu's im Inselosten.

Mitten im Trubel der mallorquinischen Sommernächte legte die Gruppe der "Lebenshilfe Würzburg" los – mit einem Musikmix, so bunt wie das Leben selbst: Von ABBA über Andrea Berg bis Justin Timberlake war alles dabei. Auf der Tanzfläche: Menschen mit und ohne Behinderung, die gemeinsam lachten, tanzten und feierten ... "Das war gelebte Inklusion", erklärte der diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmer Dahlmann gegenüber MM.

Ein "magischer Abend" gelebter Inklusion

Die Idee entstand nicht am Reißbrett, sondern auf dem kurzen Draht zwischen Freunden. Felix Scholl von der "Lebenshilfe Würzburg" und Jörg Dahlmann kennen sich seit einer Doppelpass on Tour-Veranstaltung in Kulmbach. Der Kontakt blieb – genauso wie der Wunsch, irgendwann gemeinsam etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.

Die deutschen Urlauber - ob nun mit oder ohne Behinderung - genossen sichtlich ihre Zeit auf dem Mittelmeereiland.

Als Scholl, der wegen einer Behinderung im Rollstuhl sitzt und in seiner Sprache und Motorik eingeschränkt ist, von der geplanten Urlaubswoche auf Mallorca erzählte, war die Idee schnell geboren: DJ Jay Dee legt auf – und die Lebenshilfe übernimmt die musikalische Regie. Dahlmann sprach mit dem befreundeten Balu's-Inhaber Uwe Schirrmeister, und der zögerte keine Sekunde: Er stellte nicht nur seine Location zur Verfügung, sondern lud die Gäste auch noch zu Speisen und Getränken ein. So viel Herz hat man nicht alle Tage.

Jörg Dahlmann (links) in Aktion: Damals noch hautnah dran an Größen wie Otto Rehhagel. (Foto: Instagram @joergdahlmann)

Am Abend selbst wurden dann aus Urlaubern DJs. Und was für welche: Mit sicherem Gespür für Beats und gute Laune mixten die Mitglieder der Lebenshilfe Rock, Schlager, House und Pop – direkt vom DJ-Pult aus. Die Tanzfläche bebte, der Meeresboulevard swingte mit. Selbst Passanten blieben stehen, wippten mit und ließen sich vom Charme des Moments anstecken. Für die einen war es eine Party. Für die anderen ein kleines Wunder. Für alle jedoch: Ein Abend, den man nie vergisst!