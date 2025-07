Mit Jennifer Lopez verbandelt: US-Sänger Marc Anthony vor Konzert auf Mallorca angekommen

Der US-amerikanische Sänger und Songwriter Marc Anthony ist auf Mallorca angekommen. Grund für seinen Aufenthalt ist sein Konzert am Mittwochabend in Magaluf im Rahmen des Festivals "Es Jardí". Auf Mallorca wird Anthony von seiner Frau, dem paraguayischen Model Nadia Ferreira, und dem gemeinsamen Sohn Marcos begleitet.

Anthony landete am Dienstagmittag mit einem Privatflugzeug. Anschließend fuhren er und seine Entourage zum Hotel und stiegen kurz darauf wieder ins Auto, um zum Hafen von Calanova zu fahren, wo ein Motorboot auf die Gruppe wartete. Der Sänger trug ein ein rotes Sweatshirt, eine militärgrüne Hose und Turnschuhe. Bevor sie in See stachen, machte Ferreira, die sehr aktiv in den sozialen Netzwerken ist, einige Fotos vom Schwimmsteg aus in Richtung Bug, wo Anthony sie beobachtete. Nach den Schnappschüssen war es Ferreira, die posierte und an Bord ging, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Gemeinsam mit einem Skipper und einem Matrosen machten sich Anthony und Ferreira auf den Weg nach Illetes. In der Nähe des Militärstrandes legte das Boot an dem Katamaran einiger Freunde an, die vor Anker lagen und auf sie warteten, und die Gruppe feierte den Sonnenuntergang. Die Nacht brach herein und die Gruppe von Freunden feierte bis Mitternacht an Bord weiter.

Aus Galicien über Mallorca nach Valladolid

Mit diesem Konzert setzt der aus Puerto Rico stammende Anthony seine Tournee durch Spanien fort, bei der er bereits in Städten wie Madrid, Marbella, Barcelona und A Coruña aufgetreten ist. Anthony reiste am Dienstag aus der Provinz Galicien an, wo er das Aquarium von Finisterra besucht hatte und in Begleitung seiner Familie die emblematischen Landschaften genossen hatte. Nach seinem Auftritt in Es Jardí hat der Sänger noch einen letzten Termin in Valladolid, mit dem er seine Tournee durch Spanien abschließen wird.

Marc Anthony ist seit Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre im Musikgeschäft. Nach der Hinwendung zur spanischen Sprache gelang ihm im Jahr 1999 der internationale Durchbruch, als er seinen ersten Grammy gewann. Es folgten zwei weitere in den Jahren 2005 und 2020. Seine bekanntesten Songs lauten "I need to know", "Vivir mi vida" und "Valió la pena". Anthony war mit Jennifer Lopez verheiratet.