Wassertaxi, Seabob, Schafmilch-Eis: Dieses Luxushotel auf Mallorca bietet ungewöhnliche Neuerungen

Die Luxushotellerie auf Mallorca ist derzeit so richtig in Bewegung. Immer neue exquisite Top-Herbergen öffnen ihre Türen auf der Insel für betuchte Gäste. Darunter das Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, das Son Bunyola Hotel & Villas oder das Mandarin Oriental Punta Negra, das im kommenden Jahr in dieser Liga mitspielen wird.

Grund genug, für eine der ersten Adressen der Insel, noch exklusiver zu werden. Das Fünf-Sterne-Haus St. Regis Mardavall Mallorca Resort in Costa d’en Blanes jedenfalls wartet in diesem Jahr mit einer Menge Neuem auf! Und wenn eine Nobelunterkunft, eine der schönsten Mallorcas dazu, schon direkt am Wasser liegt, dann spielt das Maritime natürlich eine bedeutende Rolle. So bietet das Mardavall – gemanagt von Marriott und im Besitz der deutschen Familie Schörghuber – ab sofort für seine Gäste einen speziellen Wassertaxi-Service an. Direkt vor dem Hotel steigen sie dann in ein Boot, können sich zum Beispiel zu einem nahegelegenen Beachclub schippern lassen oder in der Badia de Palma ein Restaurant besuchen. Und das bedeutet: statt Stau auf der Straße erfrischende Meeresbrisen im Gesicht …

Weiterer Service zu See: Ein komfortables Schlauchboot bringt Gäste zu Schiffen, die in der Bucht ankern. Etwa, wenn sie ein Segelboot gechartert haben. Und andersherum: Yachties, die zur Abwechslung mal Appetit auf ein Frühstück oder ein Mittagsessen an Land haben, können ebenfalls einem solchen Spezial-Transfer buchen und im Hotel-Restaurant „Terra” oder im Seaclub „Mar” einkehren.

Vom Airport per Boot zum Hotel

Nagelneu ist auch der Yacht Arrival Check-In. Wer am Flughafen in Palma landet und per Boot zum Mardavall fahren möchte, kann das ab dieser Saison tun. Ein Privat-Chauffeur holt die Gäste am Airport – oder wo auch immer sie sich sonst befinden – ab, bringt sie zum Hafen von Molinar. Dort wartet ein Boot und ein Gläschen Champagner aufs Haus auf sie. Und während die Koffer schnurstracks ins Hotel gebracht werden, genießen die Gäste erst einmal eine entspannte Schiffstour durch die Bucht von Palma, schauen sich die Kathedrale, das Castell Bellver, Schloss Bendinat und die Buchten von Portals Vells aus einer etwas anderen Perspektive an – bis sie schließlich am Privatanleger des St. Regis Mardavall festmachen und in ihr Zimmer oder ihre Suite gehen. Das Gepäck wartet dort schon auf sie.

Für lustige Seefahrten steht Erlebnishungrigen bis Ende September darüber hinaus eine mallorquinische Llaüt zur Verfügung, die allerdings ziemlich modern ist: Das Boot gleitet mit maximal sieben Hotelgästen plus Käpt’n rein elektrisch betrieben geräuschlos über das glitzernde Wasser. Nicht nur zum Sonnenuntergang kann man es sich an Bord mit ein paar kulinarischen Spezialitäten und etwas Prickelndem in der Hand gut gehen lassen.

„Kreislauf”-Wein & neue Karte

Wem ein schöner Blick auf das Wasser aus sicherer Entfernung an Land genügt, ist im Seaclub „Mar” im großen Garten des Mardavall goldrichtig – perfekt für einen kühlen Drink in lauer Sommerluft. Vielleicht mundet dort auch der hoteleigene Wein? Schließlich ist es ein ganz besonderes Tröpfchen in Weiß, Rot oder Rosé: Es ist ein „Kreislauf”-Wein! Es sind die organischen Abfälle aus dem Hotel, die einzelne Rebfelder der mallorquinischen Bodega Macià Batle düngen – auf dass aus den Trauben später ein fruchtig-frischer Hauswein entsteht.

Der schmeckt natürlich auch bestens im Restaurant „Terra” mit seiner Terrasse, für das Küchenchef Pau Oliver jetzt eine neue Karte kreiert hat. Er serviert eine mediterrane Küche mit gelegentlichen südamerikanischen Einflüssen. Da ist die Tomaten-Gazpacho mit mallorquinischem Schafmilch-Eis, die Zucchini-Blüte in Tempura mit Ricotta, Haselnüssen und Romesco-Sauce oder der gegrillte Wolfsbarsch mit einer grünen Sauce aus Kräutern des Mardavall-Gartens … Denn ja, die Herdkünstler bedienen sich in dem hauseigenen Öko- und Kräutergarten! Nicht umsonst hat das Mardavall erneut das „Green Key Zertifikat” erhalten, eine Auszeichnung für nachhaltige Tourismusbetriebe. Spitzengastronomie hat das Hotel ebenfalls zu bieten: In dem Ein-Sterne-Restaurant „Es Fum” schwingt Küchenchef Miguel Navarra den Kochlöffel. Die fein komponierten Gerichte sind Gaumenschmaus und Augenweide in einem.

Doch nicht nur auf den Tellern, auch an den Wänden des Mardavall ist so mancher Blickfang garantiert. Das Hotel hat das Projekt „House of Art” gestartet, in Kooperation mit der bekannten Galerie RED in Palma. Dabei verwandelt sich die Lobby der Nobelherberge zeitweise in eine Galerie, in der Werke zeitgenössischer Künstler wie Elena Gual, Rubén Martín de Lucas oder Evelyne Brader-Frank gezeigt und zum Verkauf angeboten werden. Fünf Prozent des Umsatzes gehen an die Stiftung Mallorca Preservation Foundation, eine Organisation, die sich für den Erhalt der Natur auf der Insel einsetzt.

Lokale Kunst

Ohnehin ist das Mardavall ein Förderer zeitgenössischer Kunst von den Balearen. Die hoteleigene Sammlung „Ses Obres” (Die Werke) umfasst mehr als 380 Arbeiten von über 40 Künstlern, die auf Mallorca geboren sind oder auf einer der balearischen Inseln leben und arbeiten. Die Werke – darunter Gemälde, Textil-Arbeiten, Skulpturen – schmücken zum Beispiel Zimmer, Flure, Restaurants, selbst die Terrassen, und ermöglichen den Hotelgästen so einen kleinen Einblick in die aktuelle, lokale Kunstszene. Dass auch Design eine große Rolle spielt, zeigt nicht zuletzt die St. Regis-Bar, die der international erfolgreiche, spanische Interieur-Designer Lázaro Rosa-Violán vor einiger Zeit komplett neugestaltet hat.

Flug über das Meer

Wer Lust auf Aktiv-Urlaub hat, findet im Mardavall ein breites Angebot. Da ist das neue Wassersportzentrum Palapa, eine Kooperation mit dem „Erlebnis-Unternehmen” Vanity. Ausgeliehen können dort zum Beispiel Stand-up-Paddle-Boards oder coole, elektrische E-Foils, die die Benutzer quasi über das Wasser heben und einen rasanten „Flug über das Meer” ermöglichen. Für alle, die abtauchen möchten, ist ein ebenfalls elektrisch betriebener Seabob eine Option, ein Tauchscooter für Über- und Unterwasserfahrten. Für alle, die es etwas privater lieben, stehen schwimmende Plattformen zur Verfügung, ideal zum Relaxen und besondere Momente abseits von anderen.

Entdeckungstouren kreuz und quer durch Mallorca

Wer lieber in die Luft, statt ins Wasser geht, genießt einen Panorama-Flug mit einem Helikopter. Zum Beispiel in das Tramuntana-Gebirge, um für ein gutes Glas Wein auf dem Gelände des Weinguts Mortitx zu landen. Unvergessliche Ausblicke inklusive. Der Ausflug gehört zu einer breiten Palette an Entdeckungstouren auf Mallorca, die in diesem Jahr direkt im Mardavall buchbar sind. Man könnte sich auch für „zwei Inseln an einem Tag” entscheiden, und von Mallorca nach Menorca fliegen. Wanderfreunde oder Spaziergänger, die doch lieber auf Schusters Rappen unterwegs sind, locken möglicherweise die interessanten Themen-Spaziergänge – etwa durch die schöne, historische Altstadt von Palma de Mallorca.