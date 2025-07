Lange nichts vom Pop-Titan gehört ... Das macht Dieter Bohlen gerade auf Mallorca!

Dieter Bohlen spielt seit Jahrzehnten Tennis und beherrscht so manchen virtuosen Schlag auf dem Court | Foto: Instagram (@dieterbohlen)

Die Sonne brennt vom Himmel, das Mallorca-Meer glitzert türkis – und mittendrin: Dieter Bohlen! Der Pop-Titan genießt den Sommer in seiner Villa in Santa Ponsa im Südwesten der Insel – und das nicht allein! Auf Instagram zeigt sich der DSDS-Star ganz entspannt …. oder besser gesagt, seine Carina Walz! In einem knallroten, neonleuchtenden Bikini steuert seine Langzeit-Liebe sein stylisches Motorboot "Braveheart" (Sea Ray, Sundancer 290 – neun Meter pure Power!) durch die Balearen-Fluten. Ein echter Wow-Auftritt!