Bierkönig statt Roter Teppich – so war Cathy Hummels' Auftritt am Ballermann

Was macht eine ehemalige Spielerfrau, wenn die roten Teppiche seltener werden und die Society-Einladungen ausbleiben? Sie geht dorthin, wo Glitzer und Glamour von Sangria und Schweiß abgelöst werden – mitten hinein in den Ballermann. Cathy Hummels (37), zart gebaut wie ein Windhauch und mit Chanel-Sandalen an den Füßen, stöckelte am Donnerstagnachmittag tapfer die Meerespromenade an der Playa de Palma entlang – durch die flirrende Sonne. Vielleicht ein bisschen zu gestylt für die Schinkenstraße, ein bisschen zu schlank für die Bierkönig-Show – aber genau richtig für das Kamerateam, das sie begleitet.

Erstes Mal Ballermann für Cathy – da darf die Sangría natürlich nicht fehlen! (Foto: Instagram @cathyhummels)

Denn natürlich ist sie nicht einfach so da. Nein – das Ganze ist Teil einer deutschen Boulevard-TV-Show, die kommende Woche ausgestrahlt wird. Reality pur, aber bitte mit gefiltertem Weichzeichner. Als der MM-Reporter sie um ein kurzes Statement bittet, kommt die Antwort im typischen Cathy-Duktus: „Nein, ich gebe jetzt keine O-Töne … vielleicht erst nach meinem Auftritt im Bierkönig."

Selfie-Alarm! Ex-Spielerfrau posiert zwischen Fans ... und einen Moment später schnappt sie sich dann auch den MM-Reporter für ein Blitz-Bild! Foto: @starpress

Zwischen Fan-Geknipse und dramatischem Kamera-Starren passiert plötzlich das Unerwartete: Cathy hat eine Eingebung – ein Trikot muss her! Und zwar nicht aus dem Fanshop, sondern direkt von einem der berühmt-berüchtigten "Helmuts", wie die fliegenden Händler aus Afrika auf Mallorca genannt werden. Ob das ganz legal ist? Egal! Cathy denkt nicht lange nach – sie sieht vor allem eins: eine neue Bühne für ihren großen Auftritt. Denn Cathy wäre nicht Cathy, wenn sie sich nicht auch diese Szene zunutze machen würde. Und überhaupt – bei gefühlten 40 Grad im Schatten und laufender Kamera verlieren solche Feinheiten schnell an Bedeutung. Was zählt, ist, was sich gut verkauft!

Das It-Girl ist zwischen Blitzlichtgewitter und den Selfies der Fans total in seinem Element. Foto: @starpress

Dann geht’s hinein ins Epizentrum des deutschen Partytourismus: Der Bierkönig wartet! Schnittbilder werden gedreht, das Make-up hält – noch. Um 21 Uhr ist es dann so weit: Cathy Hummels auf der Bühne, Mikro in der Hand. An ihrer Seite: Calvin Kleinen, 33 – bekannt aus TV-Formaten mit mehr Drama als Tiefgang. Gemeinsam performen sie seinen Song "Warum hat die Polizei kein' Alkohoool dabei?" – ein lyrisches "Meisterwerk" zwischen Kabarett und Katerfrühstück.

Buh-Rufe während des Auftritts im Bierkönig

Das Publikum? Skeptisch. Die Buh-Rufe kommen schneller als der nächste Eimer Sangría und die Maß Bier. Und während Cathy versucht, Haltung zu bewahren, fragt man sich unweigerlich: War das jetzt Mut zur Peinlichkeit oder einfach ein weiterer Versuch, weiterhin relevant zu bleiben und für Gesprächsstoff zu sorgen?

Bei den Proben mit Sänger Calvin Kleinen gab die Influencerin richtig Vollgas. (Instagram: @cathyhummels)

Auf Instagram hatte sie ihre Show-"Entjungferung" (O-Ton Cathy) am Ballermann schon angekündigt – inklusive Social-Media-Storys mit Calvin, in denen sie strahlend erklärte: "Ich war noch nie am Ballermann ... aber wenn mich jemand entjungfern darf, dann du." Ob sie nun wirklich Ballermann-Star werden will oder einfach mal wieder eine Überschrift braucht – unklar. Sicher ist nur: Cathy weiß, wie man sich inszeniert. Und ob man nun lacht, weint oder beides gleichzeitig – ganz kalt lässt einen das nicht.