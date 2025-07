Fast & Furios vor Mallorca: Der britische Hollywoodstar Jason Statham gibt Vollgas in Sachen Entspannung

Wenn der Actionheld schlechthin das Filmset gegen ein Segelboot eintauscht, dann ist Urlaubszeit – auch für Jason Statham. Der britische Superstar verbringt derzeit mit Ehefrau Rosie Huntington-Whiteley und den gemeinsamen Kindern erholsame Tage an der mallorquinischen Küste. Sonne, Meer und Privatsphäre – Mallorca zeigt sich einmal mehr als der perfekte Rückzugsort für internationale Prominenz.

Wie die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Samstag berichtete, gleitet die Familie an Bord der Luxusjacht "Blue Titanic" ganz entspannt entlang der spektakulären Serra de Tramuntana. Zwischen idyllischen Buchten und türkisfarbenem Wasser lässt es sich wunderbar abschalten. Und das tut Jason offenbar in vollen Zügen: Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt er sich sportlich wie eh und je – beim Foil-Surfen oder beim Sprung ins Wasser mit Sohn Jack Oscar. Nach ihrem Abstecher aus Formentera setzte die Yacht schließlich Kurs auf Italien – genauer gesagt auf die traumhafte Amalfiküste. Der Sommerurlaub geht also stilvoll weiter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jason Statham (@jasonstatham)

Mit seinen 57 Jahren ist Jason Statham in Topform – nicht nur körperlich, sondern auch beruflich. Der gebürtige Brite aus Shirebrook (Derbyshire) war ursprünglich Profi-Wasserspringer und Model, bevor ihn Regisseur Guy Ritchie für den Kultfilm Bube, Dame, König, grAS (Original: Lock, Stock and Two Smoking Barrels) entdeckte. Danach ging’s steil bergauf: Snatch – Schweine und Diamanten, The Transporter, The Expendables (Die Expendables), Meg (MEG) und seine Auftritte in der Fast & Furious-Reihe machten ihn zum Inbegriff des kernigen Actionstars mit britischem Charme.

Trotz all der harten Rollen zeigt sich Statham im echten Leben auch von seiner weichen Seite – als fürsorglicher Vater und liebevoller Partner. An seiner Seite: Rosie Huntington-Whiteley – Model, Schauspielerin und Beauty-Ikone. Die britische Schönheit wurde 2009 als Victoria’s Secret-Engel weltbekannt, arbeitete für Top-Marken der Mode- und Kosmetikbranche und bewies auch auf der Leinwand (z. B. Transformers 3) ihr Talent. Gemeinsam mit Jason bildet sie eines der sympathischsten Paare Hollywoods – elegant, zurückhaltend und bodenständig zugleich.

Rosie ist mehr als nur ein Model: Sie ist Unternehmerin, Mutter und eine Frau mit klarer Vision. Mit ihrem Sinn für Ästhetik und ihrer natürlichen Ausstrahlung setzt sie überall ein Statement – ob auf dem Red Carpet oder beim Familienurlaub auf See.

Mallorca bleibt Hotspot der Stars

Dass Stathams Familie nun ebenfalls auf Mallorca urlaubt, reiht sich ein in eine lange Liste prominenter Besucher – von internationalen Künstlern bis hin zu Royals. Die Insel überzeugt mit genau der richtigen Mischung aus Luxus, Ruhe, Natur und Stil. Fazit: Während Jason bald wieder auf der Leinwand für Action sorgt, genießt er aktuell das Beste, was das echte Leben zu bieten hat – Zeit mit der Familie in mediterraner Traumkulisse.