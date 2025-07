Magic Johnson begeistert Mallorca erneut mit Überraschungsbesuch

Mallorca hat einen prominenten Stammgast mehr: Earvin „Magic“ Johnson, Basketball-Ikone und Lakers-Legende, genießt erneut seinen Sommer auf der Insel. Am frühen Sonntagmorgen (20.7.) überraschte der 65-Jährige die Besucher des Sportzentrums Singular Fitness in Portals mit einem spontanen Besuch.

Wie schon im Vorjahr begrüßte Johnson gut gelaunt jeden Einzelnen – Kunden wie Personal – und erinnerte sich dabei noch genau an seinen Besuch im letzten Sommer. Selbst das obligatorische Erinnerungsfoto ließ er sich nicht entgehen und bat um Schnappschüsse mit Trainern und Gästen.

Botschafter auf Sommerfrische

Magic Johnson ist seit Jahrzehnten ein Synonym für Basketball auf Weltniveau. Mit den Los Angeles Lakers feierte er in den 80ern seine größten Erfolge, mit dem legendären Dream Team holte er 1992 olympisches Gold in Barcelona. Für Mallorca ist er längst eine Art inoffizieller Social-Media-Botschafter: Schon im letzten Jahr schwärmte er auf seinen Kanälen von der Insel.

Neben ihm haben sich auch andere NBA-Größen wie Michael Jordan oder LeBron James immer wieder auf Mallorca blicken lassen – meist auf ihren Luxusyachten im Mittelmeer. Für die Fans im Fitnessstudio gab es diesmal statt Autogramm eine freundliche Umarmung, Smalltalk und jede Menge Selfies.

Magic Johnson, der im August 66 wird, genießt laut spanischen Medien weiter entspannte Tage auf der Insel – sicher nicht ohne den ein oder anderen weiteren Überraschungsmoment. Seine nächste Trainingseinheit dürfte also nicht nur Hanteln in Bewegung bringen, sondern auch so manches Handy.