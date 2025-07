Handtuchkrieg auf Mallorca geht weiter: Urlauber reservieren im Morgengrauen Strandliegen in Cala Rajada

Es ist ein Phänomen, das sich vor allem zur Hochsaison auf Mallorca immer wieder beobachten lässt: Um sich die bestmöglichen Plätze am Strand zu sichern, reservieren Urlauber und andere Badegäste schon im Morgengrauen Strandliegen mit Handtüchern. Neuerdings hält diese Unsitte auch an der Traumbucht von Cala Agulla in der Nähe des beliebten Ferienortes Cala Rajada im Osten der Insel Einzug. Laut deutscher Residenten sei dies ein "bekanntes Problem".

Der Redaktion des Mallorca Magazins liegt das Video eines deutschen Anwohners vor, das am Montagmorgen um 9 Uhr aufgenommen wurde. Es zeigt den noch menschenleeren Sandstrand der Cala Agulla und die zusammengeschlossenen Liegen. Nahezu alle dieser Liegen sind schon mit Handtüchern abgedeckt und somit "reserviert". Der Urheber des Videos erzählt: "Und die Verleiher haben die Handtücher wieder draufgelegt, nachdem der nicht unerhebliche Wind sie heruntergeweht hatte."

Kein punktuelles Problem

Unweit der Cala Agulla an der Ostküste Mallorcas befinden sich zahlreiche Hotels. Daher liegt die Vermutung, dass diese "Liegen-Reservierungen" von Urlaubern ausgehen, nahe. Ein anderer deutscher Resident bestätigt, dass dies mittlerweile kein punktuelles Problem mehr sei, sondern sich diese Beobachtungen vor allem zur Hauptsaison häuften.

Nicht nur an Hotelpools auf Mallorca, sondern auch an Stränden und Buchten verbreitetet sich diese Praxis offenbar. Bereits im vergangenen Sommer hatte MM über das Liegenreservieren auf Höhe des Balneario 10 an der Playa de Palma berichtet. Auch an diesem Strandabschnitt sind zahlreiche Liegen und Schirme schon am frühen Morgen "okkupiert".

Knigge-Expertin: "Eine absolute Unsitte"

"Eine absolute Unsitte", ordnete damals die deutsche Knigge-Expertin Birte Steinkamp auf MM-Anfrage ein. Liegen am Strand oder Pool sollten nur in Beschlag genommen werden, "wenn ich mich jetzt dort hinlegen will", erklärt sie. "Auch wenn man einmal eine halbe Stunde weg ist, um sich Getränke zu holen oder schwimmen zu gehen, ist das kein Problem."

Aber sich Liegen schon frühmorgens mit einem Handtuch zu auf diesem Weg zu sichern, "ist absolut rücksichtslos und geht gar nicht", so die Knigge-Trainerin. Im Mallorca-Urlaub sorge dieses Verhalten nur für Stress, sagt die Verhaltensexpertin. "Wenn niemand schon morgens Liegen mit Handtüchern blockieren würde, bekäme auch jeder eine Liege. Denn wir wollen doch alle das gleiche: einen entspannten Urlaub."