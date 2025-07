Vom Liebesmärchen auf Mallorca zum Abschied: Offizielles Aus bei Ivanović und Schweinsteiger

Sie galten als das schöne, erfolgreiche und zugleich bodenständige Traumpaar der Sportwelt – und Mallorca war einer der Sehnsuchtsorte ihrer Liebe. Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger schienen wie füreinander bestimmt. Ihre Liebesgeschichte begann märchenhaft in New York, führte zu einer traumhaften Hochzeit in Venedig und fand ihren Höhepunkt im gemeinsamen Familienglück mit drei Kindern. Eine Beziehung, die Fans rund um den Globus bewegte. Und doch: Nun ist auch ganz offiziell alles vorbei!

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger bei einem Dreh für einen Werbespot in Palma - mittlerweile hat die Modefirma Brax den Werbevertrag mit dem einstigen Glamour-Paar vorzeitig beendet. (Foto:Julián Aguirre) Wie mehrere deutsche Medien, darunter die Bild-Zeitung und RTL, berichteten, ließ Ana Ivanović über ihren Anwalt ein nüchternes Statement verbreiten – und bestätigte damit, was viele bereits seit Monaten vermutet hatten: Die Ehe ist gescheitert! Als offizieller Trennungsgrund wurde „unüberbrückbare Differenzen“ genannt. Weitere Erklärungen? Fehlanzeige. Keine öffentlichen Schuldzuweisungen, nur die stille Bitte, die Privatsphäre der Familie zu respektieren – insbesondere die ihrer drei kleinen Söhne, die nun in einer neuen Realität aufwachsen werden. Was nach außen so perfekt wirkte, hatte offenbar schon lange Risse. Immer wieder brodelte die Gerüchteküche. Ein öffentliches Liebesbekenntnis blieb aus, gemeinsame Auftritte wurden seltener. Und als sich Bastian im Juni an der Seite einer neuen Frau zeigte, war es plötzlich offensichtlich: Diese Ehe ist nicht mehr zu retten. Glückliche Erinnerungen: Das ehemalige Traumpaar der Sportwelt auf Mallorca. (Foto: R.D.) Ähnliche Nachrichten Offenbar Krise bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Ist das Mallorca-Märchen zu Ende? Bastian Schweinsteiger ist angeblich bereits in neuer Beziehung Während Ana sich auf Mallorca um ihre Kinder kümmert, wirkt sie gefasst, fast erleichtert – als würde sie Schritt für Schritt in ein neues Leben starten. Zuletzt wurde sie strahlend beim Wimbledon-Turnier in London gesehen – allein, aber mit neuem Selbstbewusstsein. Schweinsteiger hingegen sprach öffentlich von "herausfordernden Zeiten". Worte, die mehr sagen als jedes Dementi zuvor. Was bleibt, ist das stille Ende einer großen Liebe. Keine Skandale, keine Dramen – nur zwei Menschen, die sich offenbar auseinandergelebt haben. Und Millionen von Fans, die jetzt schweren Herzens Abschied nehmen müssen von einem Paar, das so viel Hoffnung auf ein echtes Happy End gemacht hatte. Eine Ära ist zu Ende, und es schmerzt. Das Liebesglück von von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović thronte lange zwischen Sonne, Palmen und Promi-Flair – in einem der edelsten Viertel von Palma de Mallorca. In ihrer Villa genossen der 40-jährige Fußballstar und die 37-jährige Tennis-Ikone gemeinsame Auszeiten mit ihren Kindern. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Ivanović (@anaivanovic) Doch jetzt? Stille. Was mit dem millionenschweren Domizil passiert, bleibt unklar. Gerüchte entfachen ein wahres Feuerwerk … und während über einen möglichen Verkauf spekuliert wird, beobachten Fans jeden digitalen Fingerzeig: Auf Instagram folgen sich die beiden Ex-Partner zwar noch – doch Posts mit Idylle auf Mallorca? Fehlanzeige.