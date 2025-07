TV-Tipp: Neues bei den Vox-Auswanderern auf Mallorca

Wer kommt, wer geht und wer bleibt? Diese Frage stellen sich die Auswanderer auf drei verschiedenen spanischen Inseln - und natürlich auch auf Mallorca.

Ex-GZSZ-Star Arlette Markuse zieht es nach Fuerteventura. Die Auswanderer-Tochter Bianca Bebensee zweifelt, ob sie wegen des Jobs die Kanareninsel Gran Canaria verlassen muss.

Und die Robens? Andreas und Caro gehen auf Mallorca all in und haben ein Haus in der malerischer Landschaft von Llucmajor gekauft. Nach rund acht Umzügen in 14 Jahren auf der Insel, erhoffen sie sich nun, für immer in der Finca verbleiben zu können.

Ein Umzug ist jedoch immer aufwändig. Ehemann und Bodybuilder Andreas sorgt sich nämlich nicht nur um die finanziellen Risiken, die der Hauskauf mit sich bringt. Er hat vor allem eine Sorge: Wie soll er es schaffen, mit den vielen Klamotten seiner Ehefrau Caro umzuziehen? Caros Garderobe ist schließlich enorm groß. Sie hat sogar ein eigenes Ankleidezimmer. Das wird für Andreas kein Zuckerschlecken.

Die alleinerziehende Zweifachmama Arlette Markuse zieht es indessen nach Fuerteventura. Der Ex-GZSZ-Star will auf der Insel als Wimpernstylistin durchstarten. Kann sie damit ihr Leben finanzieren? Was halten die Kinder von ihren Plänen?

Die Tochter der Auswanderin Birgit Bebensee hat Großes vor: Bianca möchte unbedingt Tierpsychologin werden. Sie möchte nicht für immer in der Tapasbar ihrer Mama arbeiten.

Aber bedeutet das dann, dass Bianca Gran Canaria verlassen muss? Und was wird dann mit Mama Birgit?

Die neue Folge der Dokumentationsserie "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" wird am Montag, 28. Juli, von 20.15 bis 22.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.