"Bringt euch in Sicherheit": Mallorca-Stars müssen wegen Unwettern evakuiert werden

Es ist eine der beliebtesten Folgen des Jahres beim ZDF-Fernsehgarten: die Mallorca-Ausgabe, die jedes Jahr im Sommer ausgerichtet wird. Die diesjährige Episode ist am Sonntag, 27. Juli, allerdings anders gelaufen als gedacht. Wegen starken Unwettern in Mainz mussten die angereisten Mallorca-Stars sowie alle Besucher evakuiert werden. Abgebrochen wurde die Show nicht – sie ging weiter, allerdings ohne Zuschauergäste.

Schon eine Viertelstunde nach Beginn der Sendung musste der ZDF-Fernsehgarten am Sonntagmittag geräumt werden. "Bringt euch in Sicherheit", sagte Moderatorin Andrea Kiewel zum Publikum und entschuldigte sich. In Mainz, wo die Show stattfinden, waren Unwetter mit Gewittern und Starkregen angekündigt gewesen.

Feiern trotz Evakuierung

Zahlreiche Mallorca-Stars mussten evakuiert werden, unter anderem Lorenz Büffel, Mickie Krause, Tim Toupet, Schürze und weitere Partysänger, die eigens für die Sendung angereist waren. Mit dabei war auch "Aktenzeichen XY"-Moderator Cerne und führte mit Moderatorin Andrea Kiewel durch die Sendung. Die ganze Sendung gibt es auch in der Mediathek.

Während des strömenden Regens wurde die Mallorca-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens kurzzeitig in ein Studio und dann wieder auf das Gelände der Live-Show verlegt. Weil mittlerweile aber alle Zuschauer abgereist waren, traten die Ballermann-Sänger vor ihrem eigenen Gefolge auf. Nur noch Familie und Freunden der Künstler waren anwesend.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZDF-Fernsehgarten (@fernsehgarten)

Unter anderem meldete sich Mallorca-Musiker Schürze ("Layla") bei Instagram zu Wort und sprach von einer gelungenen Feier: "ZDF Fernsehgarten erst evakuiert und dann trotzdem abgerissen.

Danke an das Team vom Fernsehgarten für diesen Tag, auch wenn das Wetter komplett bescheiden war, habt ihr das absolut Beste daraus gemacht."