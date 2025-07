Mehr Glitzer als Stoff: Promi-Auflauf in Puerto Portals

Großer Auflauf in Mallorcas Nobelhafen Puerto Portals: Wer am Freitagabend (25.7.= zufällig an Janina Zweigs gleichnamigem Restaurant vorbeischlenderte, wähnte sich mitten in einer RTL-„Exclusive“-Folge. Über 300 Gäste drängten sich zwischen Sushi-Platten, asiatisch angehauchten Tapas und einem mehrköpfigen Kamerateam, das keine Peinlichkeit ungesendet ließ. Gastgeberin Janina Zweig hatte zur „Kitchen-Party“ geladen – serviert wurde alles, was im Hafen Rang und Namen hat: glamourös angerichtetes Fingerfood, noch glamouröser dekorierte Cocktails und jede Menge bekannte Gesichter im Dauergrinsen.

Im Innern legte Ex-Bachelor Paul Jahnke auf, als hätte er heimlich David Guetta gecoacht. Während seine Beats durch die Boxen wummerten, folgte ihm das RTL-Team auf Schritt und Tritt – ein Scheinwerfermeer für den Mann, der einst Rosen verteilte und jetzt Schallplatten. Mrs. Marnali funkelt alle weg Doch auch Paul Jahnke musste an diesem Abend um die Show kämpfen. Denn Natalie Bernsteiner, besser bekannt als Pop-Art-Diva Mrs. Marnali, zog mit einem sensationellen Outfit alle Blicke auf sich. Ihr silber-glitzernder Jumpsuit aus der Kollektion „Born in Stockholm“ ließ mehr Haut als Geheimnisse erahnen. Die funkelnden Pailletten warfen das Licht der Kameras in alle Ecken des Restaurants – spätestens da war klar: Wer hier inkognito feiern wollte, war falsch abgebogen. Mrs. Marnali mitPlaymate des Jahrhunderts, Gitta Saxx Ähnliche Nachrichten Vom Liebesmärchen auf Mallorca zum Abschied: Offizielles Aus bei Ivanović und Schweinsteiger Neben Mrs. Marnali standen Modeunternehmer Thomas Rath samt Ehemann Sandro, Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx, Schach-Model Priscilla DiLaura, Ex-Sportmoderator Jörg Dahlmann mit Lebensgefährtin Claudia Pöhlmann, Promi-Golflehrer Olaf Möhle und das Schönheitsspezialisten-Paar Mariana und Norman Ostreova im Blitzlichtgewitter – jede Sekunde bereit für den nächsten Glamour-Schnappschuss. Modeunternehmer Thomas Rath (l.) mit seinem Ehemann Sandro Ex-Sportmoderator Jörg Dahlmann mit Lebensgefährtin Claudia Pöhlmann Schach-Proette und Immobilienmaklerin Priscilla diLaura mit Golflehrer Olaf Möhle Weiße Rosen für alle Die Terrasse war genauso überfüllt wie das Restaurant: Zwischen Sushi-Häppchen, exotischen Tapas und stetigem Smalltalk drängelten sich die Gäste wie bei einem Laufsteg mit Buzzer. Der Champagner floss, die Kamera surrte – und Paul Jahnke mixte dazu Beats wie gute Laune. Schönheitschirugen-Paar Mariana und Norman Ostreova Gastgeberin Janina Zweig mit Sushi-Spezialitäten Kurz vor Mitternacht war dann doch Schluss mit Schampus und Blitzlicht: Um Punkt 23 Uhr hieß es Zapfenstreich. Aber der Ex-Bachelor blieb sich treu. Mit routiniertem Lächeln drückte Paul Jahnke jeder anwesenden Dame zum Abschied eine weiße Rose in die Hand – ein sentimentaler Abgang im Party-Glitzer, als wollte er sagen: Die nächste Kitchen-Party kommt bestimmt.