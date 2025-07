Erneutes Beziehungs-Aus bei Iris Klein: Ausgerechnet dieser Mann soll schuld daran sein

Bei diesen deutschen Mallorca-Promis geht es aktuell hoch her, die Gerüchteküche brodelt: Iris Klein und ihr Partner Stefan Braun sollen sich getrennt haben. Jetzt mischt sich auch noch der Ex-Mann der Katzenberger-Mutter, Peter Klein, in das Beziehungsdrama ein und hat bei Instagram gegen Stefan Braun geschossen. Angeblich sollen Vertrauensprobleme seitens Iris Klein für das Beziehung-Aus gesorgt haben, schreibt das Portal Promiflash. Und dagegen wehrt sich der Ex-Mann nun.

Peter Klein wählte in seiner Instagram-Story klare Worte: "Irgendwie schon armselig, wenn man das Scheitern einer Beziehung dem Ex-Ex in die Schuhe schieben will und dazu das Lügenkonstrukt der Frau gebraucht, die einem jetzt in den Arsch getreten hat", schreibt der Partysänger, der seit kurzem in Krümels Stadl in Peguera auftritt.

Deutliche Worte zum Beziehungsdrama Klein-Braun von Ex-Mann Peter Klein.

Zuvor hatte Stefan Braun, der seit einigen Monaten mit Iris Klein in einer Beziehung ist, sich bei Instagram zu den Trennungsgerüchten geäußert. Iris Klein habe nach ihrer gescheiterten Ehe Vertrauensprobleme, die zu Schwierigkeiten geführt hätten. Dagegen wehrte sich Peter Klein erneut und schrieb bei Instagram: "Aber hey, solltest du wirklich nichts gemacht haben, willkommen im Club", adressierte er sich an Braun. "Falls doch, werd’ erwachsen und steh’ zu deinem Scheiß."

Nach der Trennung von Peter Klein war die Katzenberger-Mutter Single gewesen. Mit Stefan Braun hatte sie einen neuen Partner gefunden, seit einigen Monaten waren die beiden ein Paar. Ob deren Beziehung wirklich gescheitert ist, dazu hat sie sich noch nicht offiziell geäußert. Ihr Ex-Mann, mit dem sie fast 20 Jahre verheiratet gewesen war, ist indes schon seit längerem mit Yvonne Woelke zusammen.