Schnapsidee oder Sensation? 91-Jährige Deutsche Seniorin wird zur Mallorca-Influencerin

Bei Mallorca denken viele Ballermann-Urlauber sofort an Sangría-Eimer, Schlagerhits und Sonnenbrand. Aber Moment mal! Dass die Insel so viel mehr zu bieten hat, zeigt nun TikTok-Star Oma.Nudel – und das mit sagenhaften 91 Jahren auf dem Buckel und einem Rollator, der mehr erlebt hat als mancher Backpacker.

Die charmante Seniorin ist nicht nur urlaubsreif, sondern auch internetviral ... und nimmt ihre Follower mit auf ihren ganz eigenen "Girlstrip" nach "Malle". Dabei wird schnell klar: Diese Lady ist fitter als so mancher 20-Jährige. Ihre Message? Lebensfreude hat kein Ablaufdatum! Und wer denkt, dass TikTok nur was für Z-People ist, hat sich kräftig geirrt. Selbst die Teens liken sich dabei nur noch die Daumen wund….

Los geht’s direkt mit einem Bauchplatscher in den Hotelpool – der Rollator bleibt einfach mal am Beckenrand stehen. Statt Sonnenhut und Stützstrümpfen gibt's stylischen Badeanzug und gute Laune. Nach dem Morgenschwimmen wird erstmal ausgiebig gefrühstückt. Eggs Benedict? Noch nie etwas zuvor von dem US-Frühstück gehört, aber jetzt schon Fan! Pochierte Eier auf Schinken mit Hollandaise – oder wie Oma sagt: "Das war lecker!"

Das TikTok-Video von Oma.Nudel generierte über 350.000 Likes

Frisch gestärkt geht's zurück in den Pool – Fitness kennt schließlich kein Alter. Wer rastet, der rostet, und Oma.Nudel will glänzen, nicht quietschen. Nach dem Training? Klar, erstmal Siesta mit iPad-Entertainment. Und zum krönenden Abschluss des Nachmittags gibt's ein Zitroneneis – weil Urlaub ohne Eis einfach nur Alltag ist.

Abends wirft sich die TikTok-Oma in Schale, macht sich fein und zieht mit ihren Mädels los ins nächste Dörfchen. Dort lässt sie es sich schmecken – ganz besonders angetan ist sie von den "Patatas Bravas" und sagt dabei liebevoll "echt nice". Danach noch ein gemütlicher Spaziergang am Hafen und dann.... Sonnenuntergang, gute Gespräche und ein Abend, wie ihn auch Influencer mit 20 nicht besser inszenieren könnten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oma Nudel (@oma.nudel)

Die Community? Begeistert. Kommentare wie "So eine coole Oma kann man nicht haten" oder "Meine Mutter jammert mit 64 – und die tanzt mit 91 durch Spanien!" zeigen: Oma.Nudel ist die Queen of Content! Einige sind tief beeindruckt, andere fühlen sich direkt motiviert, den eigenen Rollator noch etwas aufzuschieben. Das Video hat mittlerweile über 359.000 Likes eingesammelt und wurde fast 130.000 Mal geteilt – da kann so mancher Influencer mit 100 Pflegeprodukten im Bad nicht mithalten.