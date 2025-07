Bordstein als Kopfkissen benutzt: Zwei Frauen schlafen nachts auf Mallorca mitten auf der Straße

In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, dass erneut die Ausmaße des Exzesstourismus auf Mallorca zeigt. Die Aufnahmen bei Tiktok zeigen zwei schlafende Frauen, die mitten auf der Straße auf dem blanken Boden liegen. Eine der beiden jungen Frauen benutzt dabei den Bordstein als Kopfkissen, ihre Beine ragen auf die Fahrbahn. Den Hashtags zufolge soll das Video um 4 Uhr morgens auf Mallorca aufgenommen worden sein, wohl aus einem fahrenden Personentransporter heraus.

In den Kommentaren mutmaßen User nun, dass es sich bei den beiden schlafenden Frauen sicher um deutsche oder britische Urlauberinnen handelt. Ein Kommentar lautet: "Das ist zu 100 Prozent Arenal". Andere Kommentare vermuten, dass die beiden Frauen für 24 Stunden auf die Insel gekommen sein könnten und für ihren Aufenthalt keine Unterkunft gebucht haben. Einige User sorgen sich auch um das Wohlergehen der Frauen und, dass sie ausgeraubt werden könnten.

Wo und wann genau die Szenen auf Mallorca aufgenommen worden sind, lässt sich nicht verifizieren. In den sozialen Netzwerken tauchen immer wieder ähnliche Fotos und Videos auf, die schlafende Touristen auf Gehwegen oder an Strandpromenaden – wie etwa an den Feiermeilen Playa de Palma, El Arenal oder Magaluf – zeigen. Oft handelt es sich dabei um alkoholisierte Urlauber.