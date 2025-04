Mit Vorsicht zu genießen: Das passiert, wenn man jeden Tag Orangensaft zum Frühstück trinkt

Orangen gehören zu den beliebtesten Früchten weltweit und ihre Popularität ist kein Zufall. Auch auf Mallorca werden sie bevorzugt angebaut und verzehrt, sei es zum Frühstück, als Dessert oder als Snack. Insbesondere das Tal um Sóller ist bekannt für seine Exemplare. Über ihren erfrischenden Geschmack und ihre Vielseitigkeit hinaus bieten Orangen zahlreiche gesundheitliche Vorteile, von der Unterstützung bei der Gewichtsabnahme bis hin zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Zu den herausragenden Eigenschaften von Orangen gehört ihre Fähigkeit, beim Abnehmen zu helfen. Diese Frucht ist reich an Ballaststoffen und Wasser, was zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühl beiträgt, den Appetit zügelt und die Kalorienaufnahme reduziert. Darüber hinaus fördert ihr Gehalt an Vitamin C und Zitronensäure die Eisenaufnahme, was für die Vorbeugung von Sauerstoffmangel im Blut wichtig ist.

Der Verzehr von Orangen kann auch die Anzeichen der Hautalterung verzögern. Ihr Reichtum an Betacarotin sowie den Vitaminen A und C wirkt als starkes Antioxidans, das die für die vorzeitige Hautalterung verantwortlichen freien Radikale bekämpft.

Schutz für das Herz-Kreislauf-System

Die in Orangen enthaltenen Ballaststoffe, insbesondere Pektin, sind dafür bekannt, dass sie den Cholesterin- und Triglyceridspiegel senken können – beides Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem ist das in ihnen enthaltene Kalium von grundlegender Bedeutung für die Kontrolle des Blutdrucks, da es die Entspannung der Blutgefäße fördert und so die Durchblutung erleichtert.

Ein weiterer, weniger bekannter Vorteil ist, dass Orangen auch dazu beitragen, die Knochen gesund zu erhalten. Dank Mineralstoffen wie Calcium, Phosphor und Magnesium fördern sie auf natürliche Weise die Widerstandsfähigkeit und Dichte der Knochen.

Zusammenhang zwischen Orangen und Nierengesundheit

Manche Orangen-Fans fragen sich, wie sich der tägliche Saft dieser Zitrusfrüchte zum Frühstück auf die Nieren auswirkt. Orangen können dazu beitragen, den Blutdruck zu regulieren und die Ausscheidung von Abfallstoffen über den Urin zu erleichtern – beides Schlüsselfaktoren für die Nierengesundheit. Das in Orangen enthaltene Citrat ist wirksam bei der Vorbeugung von Nierensteinen und liefert Antioxidantien, die die Nierenzellen schützen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, obwohl der Verzehr von Orangen Kalium liefert, ein übermäßiger Konsum schädlich sein kann, insbesondere für Menschen mit bereits bestehenden Nierenproblemen. Ein Überschuss an Kalium könnte die Ausscheidung dieses Minerals über die Nieren erschweren.

Um die Vorteile von Orangen für die Nierengesundheit optimal zu nutzen und mögliche Risiken zu minimieren, empfehlen Experten einen moderaten Konsum als Teil einer ausgewogenen Ernährung. Eine Portion von etwa 150-200 ml Orangensaft pro Tag oder 1-2 frische Orangen wird als angemessen erachtet.