Das Leid in der Pollensaison hat ein Ende

Wer die Osterzeit auf Mallorca genießt, spürt es oft: Pollen in der Luft, juckende Augen, Niesen – die Allergiesaison hat begonnen. Genau zur richtigen Zeit eröffnet die Mallorca Allergy Clinic, eine neue Privatpraxis für Allergologie, die sich auf die individuelle Betreuung von internationalen Patient:innen spezialisiert hat.

Die Gründerin, Dr. Patricia López De Los Santos, ist Fachärztin für Allergologie. Ihre Ausbildung absolvierte sie in renommierten Zentren in Deutschland und Spanien – ein Weg, der ihr nicht nur medizinische Expertise, sondern auch ein tiefes Verständnis für den Umgang mit internationalen Patient:innen vermittelte. "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen mit Allergien ernst genommen, verstanden und in ihrer Sprache gut betreut fühlen", erklärt sie.

Die Klinik in Santa Ponsa behandelt ein breites Spektrum allergischer Erkrankungen: von Heuschnupfen und Tierhaarallergien über Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten sowie Hautreaktionen bis hin zu Insektengiftallergien und allergischem Asthma. Ein besonderer Fokus liegt auf der allergenspezifischen Immuntherapie – eine moderne Methode zur langfristigen Linderung.

Die Praxis bietet Betreuung auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch an – sowohl vor Ort als auch online. Termine können direkt über die Website gebucht werden.

Im Blog der Klinik finden Interessierte regelmäßig fundierte Beiträge über aktuelle Pollenbelastungen, saisonale Tipps und neue Behandlungsmethoden – ideal für Allergiker, die Mallorca ihr Zuhause nennen oder regelmäßig besuchen.

Kontakt:

Mallorca Allergy Clinic

Avinguda del Rei Jaume I, 100 – Santa Ponsa

🌐 www.mallorcaallergyclinic.com

📱 WhatsApp: +34 681 277 119

mallorcaallergyclinic@gmail.com

📸 Instagram: @mallorcaallergyclinic