Endspurt bei der Einkommensteuererklärung auf Mallorca

Ab Montag, 2. Juni, bis Montag, 30. Juni, können Bürger in den Büros des Finanzamts gemeinsam mit deren Beamten die Steuererklärung kostenlos erstellen | Foto: Archiv

Es ist eine Pflicht, die glücklich enden kann – oder auch nicht: Wie jedes Jahr ist ein Großteil der Bevölkerung auf Mallorca wieder dazu aufgefordert, gegenüber der Steuerbehörde „Agencia Tributaria” Rechenschaft abzulegen. Die Erklärung der Einkommensteuer (IRPF) endet entweder in einer Nachzahlung, bringt möglicherweise aber auch eine Rückzahlung mit sich. Was es in der aktuellen Kampagne alles zu beachten gibt, hat MM zusammengefasst.